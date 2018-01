Luis Fuente

MÉRIDA, Yuc.- Contrario a la versión de los vecinos acerca de cómo sucedieron los hechos, la Fiscalía acusó a Emily G. C. T., de 18 años, por el delito de homicidio en razón de relación, pues señaló que asesinó a su pareja sentimental tras una discusión, pero nunca mencionó que el sujeto la golpeó y atacó con una pala.

Por ello, el juez segundo de control Luis Mugarte Guerrero le decretó la prisión preventiva cuando menos hasta mañana jueves, cuando se lleve a cabo la audiencia para resolver la situación jurídica de la joven.

En la audiencia realizada este martes en el Centro de Justicia Oral de Mérida, salió a relucir que la joven –ahora acusada–, aparentemente era víctima de violencia, ya que en el pasado interpuso dos denuncias ante el Ministerio Público por violencia familiar en contra del ahora occiso, por lo que el juez Mugarte Guerrero ordenó a los fiscales localizar a esas demandas y dárselas a la defensa de la joven.

La joven también presenta una contusión en la boca y acusa dolor en las costillas; sin embargo, los certificados médicos aportados por los fiscales indican que no presenta lesiones, por lo que el juez también ordenó que la muchacha sea valorada de nueva cuenta.

Lo que dicen que ocurrió

En su acusación, los fiscales refieren que los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 20, cuando la pareja tuvo una discusión y en un momento dado la joven se apoderó de un cuchillo que clavó en el corazón de su pareja, quien cayó al suelo. Luego ella salió a la calle a buscar ayuda.

Incluso mencionan que antes de morir, Humberto E. P. P., de 25 años, alcanzó a relatar a uno de los vecinos –que ahora son testigos de cargo– que Emily le clavó el cuchillo tras una discusión.

La acusada aparentemente no tiene familia en Mérida, pues no conoció a su padre y su madre falleció hace unos años. Solamente tiene a una hermana menor quien no vive en la ciudad y a su hija de 3 años, de quien no sabe nada desde que fue arrestada.

Otra versión

La versión de vecinos señala que Emily y su hija estaban en su domicilio en la calle 27-A entre 8-B y 8-C del fraccionamiento Vergel III, cuando llegó su pareja Humberto en estado de ebriedad y comenzó a exigir que le dieran su cena, pero la joven estaba atendiendo a su hija. Entonces le pidió dinero a su mujer para que fuera a comprar cervezas, mientras esperaba a que le sirviera su cena; sin embargo, la mujer no le dio el dinero, ya que era para comprar comida.

Esto enojó más a Humberto quien se apoderó una pala y lanzó varios “palazos” a su mujer, quien logró esquivar los golpes y se encerró en una recámara junto con su hija.

El individuo logró romper la puerta de la recámara y al entrar se dio cuenta de que la mujer tenía un cuchillo, de nueva cuenta trató de agredirla con la pala, pero tropezó y al caer encima de la fémina y se clavó el cuchillo en el lado izquierdo del pecho.