Milenio Novedades

Mérida, Yuc.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán informa a la población que este lunes brindará atención en las áreas de Urgencias y Hospitalización, mientras que las oficinas administrativas y consulta externa -familiar y de especialidades- no laborarán, ya que es día inhábil conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Prestarán servicios de Urgencias la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún) y No. 60 (Juan Pablo II), durante las 24 horas del día.

También otorgarán servicio de Urgencias los Hospitales Generales de Sub-Zona No. 03 en Motul; No. 05, en Tizimín, y No. 46 en Umán; así como los hospitales generales regionales N.°1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez”, ambos en Mérida.

Los servicios en las oficinas administrativas delegacionales y Centro de Seguridad Social (CSS) se suspenderán esos días, y reanudarán actividades mañana martes 2 de enero, en los horarios habituales de oficina.

Conforme a las estadísticas, durante las fiestas de Año Nuevo, el Seguro Social atiende principalmente casos de traumatismos por accidentes viales o en el hogar; así como intoxicaciones por alimentos o por ingerir en exceso bebidas alcohólicas, por lo que se recomienda extremar precauciones y distinguir entre una urgencia real y una sentida.