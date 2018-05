Auditoría va contra alcalde de Muna por desvío de $3.8 millones

MÉRIDA, Yuc.- Tras detectar que el alcalde de Muna, Víctor Manuel Maravé Sosa, incurrió en daño patrimonial por 3.8 millones de pesos y la contratación de 13 “aviadores” a los que pagó 88 mil pesos, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán declaró que analiza fincar las responsabilidades que correspondan como la aplicación de medidas en el ámbito penal y administrativas.

El auditor superior del Estado, Mario Can Marín, afirmó que “de ser necesario y procedente, se fincarán las responsabilidades en términos de la Ley de Fiscalización o se promoverán las que correspondan según la Ley de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal del Estado”.

La Auditoría Superior del Estado señaló que el presidente municipal de Muna, tras la revisión de su cuenta pública correspondiente al año 2016, tuvo irregularidades por un monto de 3 millones 844 mil pesos, entre éstos por facturas falsas, “aviadores”, obras “fantasma” y evasión de impuestos.

Derivado de las graves irregularidades del alcalde de Muna, Víctor Maravé, actual candidato del PAN a diputado local, la Auditoría Superior sancionó al edil al imponerle una multa de 12 mil pesos por no presentar avance de la gestión financiera trimestral en 2016.

El auditor superior del Estado, Mario Can, manifestó que “la ASEY es un organismo autónomo, objetivo e imparcial, en caso que de las labores de fiscalización se detecte cualquier anomalía o irregularidad se iniciarán las sanciones correspondientes en el plazo de 120 días que marca la ley, de ser necesario y procedente se fincarán las responsabilidades en términos de la ley”.

Hay que recordar que en el reporte de fiscalización que dictaminó hace unas semanas el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado informó que, de acuerdo con la lista de asistencia proporcionada por el Ayuntamiento de Muna, no estuvieron presentes 13 trabajadores a quienes se realizaron pagos por 88 mil pesos y no se pudo verificar si efectivamente laboraron en su lugar de adscripción, y no proporcionó políticas de contratación individual de trabajo consistente en currículum, carta de antecedentes no penales, perfil del puesto y control de asistencia, que justifique el destino final del gasto.