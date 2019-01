Aumentan el sueldo a burócratas

SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- De acuerdo con el Programa de Ajuste Financiero y Nueva Cultura de Austeridad promovido por el gobernador Rolando Zapata Bello, se anunció un incremento general a los sueldos de los servidores públicos de Yucatán correspondiente al cuatro por ciento.



Roberto Rodríguez Asaf, secretario de Administración y Finanzas, informó que este aumento se genera pensando en los trabajadores que obtienen menos ingresos, por lo que no aplicará para los mandos medios y superiores, desde jefes de departamento hasta el titular del Ejecutivo estatal.



De esta manera los que cobran mensualmente hasta cinco mil 900 pesos percibirán un aumento del orden del seis por ciento, con lo que se beneficiará a 10 mil 188 trabajadores estatales, es decir el 65 por ciento de los empleados del Gobierno.



Los que ganen desde cinco mil 901 pesos hasta 15 mil 84 pesos les llegará un incremento del tres por ciento, lo que corresponde a cuatro mil 13 servidores públicos, el 27 por ciento de la base total de trabajadores. Además se contemplan aumentos mayores al cuatro por ciento en algunas prestaciones.



Los servidores públicos que perciban sueldos superiores a los 15 mil 85 pesos no recibirán ninguno de estos beneficios.



“Estas acciones obedecen a las políticas impulsadas por el Gobernador en materia de justicia social para apoyar a la gente que menos ingresos percibe y que son los que sostienen el buen funcionamiento del Gobierno del Estado”, agregó.



El aumento aplica para toda la base trabajadora de la administración pública estatal, excepto las secretarías de Salud y Educación, por lo que en total se verá reflejado en 41 dependencias donde trabajan 16 mil 232 personas. El mismo será retroactivo al primero de enero y será efectivo a partir del 15 de marzo de este año.



Rodríguez Asaf dijo que lo que se cuida es el marco de austeridad y control administrativo y financiero, por lo que en este caso el no incrementar ingresos a los mandos medios y superiores permitió generar los porcentajes adicionales para los trabajadores.



“Dentro de esta cultura de orden administrativo y del Plan de Austeridad y después de extensas negociaciones con el sindicato a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría fue que pudimos canalizar el recurso a los trabajadores que menos ganan para que tengan mayores sueldos”, recalcó.



El anuncio se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF), en presencia de Jervis García Vázquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán (STSPEIDY).



Estuvieron presentes también el contador público Felipe Fernández Vargas, director de Recursos Humanos de la SAyF, así como diversos representantes de este sindicato de burócratas.