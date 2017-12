Mérida, Yuc.- El dirigente de la asociación Tribu Sin Ley, Freddy Anaya Cetina, destacó que en Yucatán al mes pierden la vida al menos nueve motociclistas en accidentes de tránsito, en el 60% de los casos por lesiones en la cabeza.

Como informamos, Yucatán “arrastra” una considerable cifra negativa a nivel sureste en el número de decesos de motociclistas.

Ante este panorama, Anaya Cetina lamentó la falta de avances en materia regulatoria para proteger o generar mayor seguridad para quienes manejan este tipo de vehículos, cuyo uso, aseguró, va en aumento.

Lo anterior en el marco de la “rodada” que los amantes de los vehículos de dos ruedas realizan cada año. En esta ocasión con un registro de 450 participantes partieron del municipio de Baca a Mérida y sus principales avenidas, como Paseo de Montejo.

Según las cifras del dirigente de esta agrupación civil, hay en la entidad 160 mil motociclistas en circulación. En 2016 hubo 72 muertes de personas que manejaban este tipo de vehículos, mientras que en lo que va del año ya se han contabilizado más de 100 decesos.

“Estamos hablando de que el incremento es de 30 muertes más en comparación con el año pasado. Pero además, 2017 no ha terminado y con la llega de las fiestas decembrinas lamentablemente esta cifra se incrementará”, dijo el entrevistado.

Anaya Cetina solicitó el respaldo de los diferentes órdenes de Gobierno para proteger la vida de los usuarios de motocicletas.

“Si observamos a los repartidores, vemos que portan chalecos, cascos y otras cosas que no cumplen con los requisitos de seguridad, esto no es culpa de los motociclistas, sino muchas veces de los propios empresarios, que no dan las garantías para sus trabajadores”, aseguró Anaya Cetina.