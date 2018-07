Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El marco normativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) no está “alineado” con otras dependencias gubernamentales municipales, y federales, por lo que esta situación crea “vacíos legales” para aplicar sanciones cuando se deforesta o maltrata un árbol en terrenos privados.

“En estos casos, cuando se comete una deforestación y pérdida de árboles poco puede hacer la dependencia estatal debido a la falta de lineamientos que permitan sancionar a las personas que cometieron la infracción porque no tiene jurisdicción, debido a que se encuentra limitado ante la ley”, señaló la directora de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, Sayda Rodríguez Gómez.

Recalcó que esta dependencia no tiene herramientas legales que estén en la misma sintonía y al no existir los lineamientos no se puede hacer mucho, “está limitada su vigilancia, es como un animal sin dientes”.

Dijo que cuando se detecta el maltrato a un árbol en lugares públicos la Dirección de Servicios Públicos se encarga de darle seguimiento, pero no detalló cuantos casos que se hayan registrado de este tipo.

Señaló que las multas no solo se basan por la cantidad del árbol, si no en las condiciones socioeconómicas o de reincidencia. Existen antecedentes de empresas principalmente que han cometido este tipo de hechos, pero también hay ciudadanos y se les ha multado por alrededor de 60 mil pesos.

Pero las multas no solo se aplican si las personas talan un árbol de manera irresponsable sino también por podarlo de manera inadecuada, por lo que dijo que se trabaja para que los servidores públicos encargados de los parques sepan realizar este tipo de maniobras adecuadamente.

