Patricia Itzá/SIPSE

Mérida, Yuc.- De las 415 mil propiedades de Mérida que deben pagar predial, el 65 por ciento cumple y el año pasado por ese concepto se recaudaron 447 millones de pesos. Este año, el objetivo es captar por ese gravamen 470 millones de pesos.

El Ayuntamiento de Mérida deja de percibir alrededor de 200 millones de pesos debido que alrededor de 140 mil dueños de inmuebles no pagan ese impuesto y consideran que la razón principal de este incumplimiento es que la mayoría de ellos están catalogados como lotes baldíos.

El director de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento de Mérida, Juan Carlos Rosel Flores, indicó que jurídicamente son deudores del municipio y hasta que recurran a pagar se les cobrará lo que deben, además “se cuentan con campañas en las que se les va a buscar directamente para que cumplan”.

“El porcentaje no varía, ronda entre 30 y 35 por ciento de morosos cada año, pero no nos preocupa más bien es algo que nos ocupa, por eso todos los años invitamos a la sociedad a cumplir en su impuesto predial y además de esos estamos buscando otras opciones para reducir el incumplimiento”, indicó.

“La mayoría de los terrenos son lotes baldíos y por eso muchas veces las personas no se preocupan de realizar el pago o esa propiedad ya no está habitable o se queda intestada, lo que hace que no se cumpla con esta obligación”, afirmó el funcionario.