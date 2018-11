Vinculan a banda mexico colombiana por robo en el Country Club

Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- El juez segundo de conrol, Luis Mugarte Guerrero, vinculó a proceso a la banda de ladrones integrada por colombianos y mexicanos, en esta ocasión por su participación en el robo a una residencia de lujo en el Country Club.

Como publicamos, esta banda integrada por los colombianos y Wilson Alberto C. B., Wilma C. B., y Yilena Yiteh F. C.,, y por los mexicanos Alejandro Nabor V. C., y Sarahí R. M. de la Ciudad de México y Guadalajara, Jalisco, respectivamente, está presa tras ser vinculada por un robo cometido en una residencia del Club de Golf La Ceiba.

Ahora el juez Luis Mugarte los vinculó a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 2 de diciembre.

En esta fecha se deberá resolver también sobre los otros asuntos, ya que vence el término del plazo concedido para el cierre de las investigaciones complementarias y en su caso presentarse la acusación formal por escrito.

La defensa busca llegar a un acuerdo reparatorio con las víctimas de los delitos, pero según se dice, si insisten en llegar a un arreglo el monto del daño es millonario.

Según se indica en esta nueva causa penal, los imputados en un mismo día cometieron atracos en tres residencias del Country Club y en el Club de Golf La Ceiba.

La causa penal 212/2018/J2, las denuncias presentadas en contra de los acusados las presentaron Rafael Santoyo Domínguez, Juan José García Gutiérrez y Luisa Rodríguez.

Cómo sucedió

En los hechos se expone que el pasado 30 de septiembre, aproximadamente a las 16 horas, los imputados Alejandro Nabor, Yilena Yiset y Wilmar se introdujeron al predio ubicado en la calle 4 número 16 del Club Country, donde se apoderaron de un lote de alhajas, relojes, plumas, monedas conmemorativas, dinero en efectivo y dos armas de fuego, así como otros objetos que no se recuperaron.

Luego de darse a la fuga fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en esa misma fecha, alrededor de las 19 horas, los otros dos imputados, Sarahí y Wilson Alberto, se introdujeron al predio ubicado en la privada Villas La Ceiba, locación club de golf, propiedad de los otros agraviados, donde de igual manera se apoderaron de diversas pertenencias consistentes en monedas, dinero en efectivo, alhajas y relojes, que metieron en una mochila y procedieron a darse a la fuga.