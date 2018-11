Hoy, ópera prima de la Big Band Mérida

Joel González/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Confeccionado con temas clásicos de los años y contemporáneos que fueron grabados durante presentaciones en recintos culturales de la ciudad, la Big Band Mérida, presentará su primer material discográfico, Jazz in Town, hoy domingo 18 por la noche en el teatro Armando Manzanero.

Gran expectativa ha generado el concierto presentación de este nuevo material entre los amantes del sonido de las grandes bandas, ya que la orquesta fundada en tierra maya cuenta con diez años de trayectoria.

El disco reúne una selección de grandes éxitos del jazz y del swing con arreglos originales que hicieron éxito grandes artistas como Frank Sinatra, Louis Amstrong, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Diane Sure, Natalie Cole y Michael Bublé, por citar algunos.

Entre los temas contenidos en la producción que formarán parte del repertorio destacan Deed i do, Everyday, Summertime, Wonderful world, Misty, Almost like being in love y That’s life por mencionar algunos, así como temas de décadas más recientes como Moondance y Crazy little thing called love, de Queen.

Finalmente luego de cuatro años de esfuerzo, de gestionar apoyos con las dependencias de cultura y de reunir recursos de las presentaciones es que este proyecto sale a la luz, señaló Ranier Pucheux, Director de Mérida Big Band.

Detalló que la mezcla del disco se hizo en 423 Studios de Sergio Aguilar; los arreglos los hizo el ganador del Concurso de Composición Nacional realizado en Guadalajara, el músico Luis Portillo, uno los mejores arreglistas y compositores actuales.

Asimismo el también integrante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, indicó que como parte de la responsabilidad social de la agrupación, parte de las ganancias del concierto serán destinadas a la Fundación Nicolás.