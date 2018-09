Henry Chablé/Mérida

La derrota a domicilio en la Copa MX ante La Franja de Puebla, 1-0, caló muy hondo en el ánimo del estratega de los Venados FC Yucatán, Bruno Marioni, quien después del encuentro declaró que ha tomado una decisión tras la mala racha que atraviesa el equipo y en las próximas horas se sentará a platicar con Rodolfo Rosas Cantillo, presidente del club, para definir su futuro.

El entrenamiento de ayer fue suspendido para que se pudiera dar la cita entre el “Barullo” y Rosas Cantillo, quien al final del partido del martes se le vio muy enojado caminando por los pasillos de los vestidores del “Carlos Iturralde”.

“Hablaré con Rodolfo sobre la situación del equipo, si él me exige la renuncia, daré un paso hacia atrás, siempre estaré agradecido con él por darme la oportunidad de dirigir, él tiene la última palabra sobre mi futuro”, comentó el entrenador argentino.

También mencionó que se encuentra angustiado por la forma en que el club ha perdido sus últimos partidos, sumando un total de 9 duelos sin poder conocer la victoria, entre Liga y Copa, donde se despidieron con 4 derrotas en el mismo número de encuentros.

“Mi paciencia es muy poca, hemos estado perdiendo por muchas desatenciones, errores infantiles.

Toda la culpa es mía, siempre he dicho que es más fácil despedir al técnico que a 22 jugadores”, dijo sobre la opción de que sea destituido del banquillo ciervo. Agregó que la mayor parte de los jugadores que se encuentran en el plantel fueron pedidos exclusivamente por él, por lo que toda la responsabilidad es suya, pero aclaró que se adaptó al presupuesto del equipo. “Lo armé con lo mínimo; como técnico me hubiera gustado poder hacer otro tipo de contrataciones, pero no se pudo”, finalizó el que fuera campeón de goleo con Pumas de la UNAM en 2004.

Bruno Marioni llegó a la organización astada en el Clausura 2017 y hasta ahora tiene números de 14 triunfos, 18 empates y 26 derrotas.