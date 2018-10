Óscar Chan

Mérida, Yuc.- El secretario de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida, Julio Sauma Castillo, informó que el uso de las calesas eléctricas como servicio de transporte turístico podría ser una realidad en la ciudad, siempre y cuando quienes se dedican a este oficio soliciten los recursos económicos ante a la Comuna y, además, cumplan con los requerimientos necesarios.

Sobre el tema, el funcionario municipal consideró la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda adquirir calesas eléctricas como proponen algunas organizaciones ambientalistas y protectoras de animales, pero reiteró que primero los caleseros deben ponerse de acuerdo con hacer uso de esta alternativa.

“Lo cierto es que varias organizaciones han impulsado y siguen promoviendo esta alternativa que me parece interesante, es un servicio particular y, de lo que he conocido, existen alternativas que ya se aplican como en Jalisco; pero se debe garantizar que esta alternativa sea redituable como negocio”, anotó.

Las calesas de caballo serían reemplazadas por calesas eléctricas. (Foto: archivo/SIPSE)

Sauma Castillo recordó que en las mesas de trabajo que se implementaron como parte de la Campaña “Mérida Decide”, se abordaron temas relacionados con la protección de la flora y la fauna, específicamente con la desaparición de los carruajes de tracción animal al considerarse que atentan contra la salud de los equinos.

Recalcó que en el Ayuntamiento de Mérida estarán abiertos a facilitar el conocimiento de todas esas alternativas, donde primero se tendrán que conocer las ventajas. Sin embargo, precisó que la decisión final queda en los prestadores de servicio.

“Creo que si esa alternativa resulta no sólo ecológica o ambiental sino viable económicamente, estamos seguros que los prestadores optarán por ello. Pero insisto, eso cae en la cancha de los prestadores de servicio”, reiteró.

El Movimiento Animalista Ciudadano de Yucatán y el Colectivo Vegan propusieron al Ayuntamiento el reemplazo de las calesas de tracción animal por calesas eléctricas, las cuales, fueron bien recibidas por el alcalde Renán Barrera Concha.