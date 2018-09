Cambio climático y comunicación

En los últimos 20 años diversos sectores sociales han tomado conciencia de la situación ambiental en general y del cambio climático en particular; sin embargo, esta toma de conciencia no ha sido asumida por todos sectores, por lo tanto no hemos respondido de manera efectiva. Nos enfrentamos a una crisis ambiental de dimensiones globales evidenciada por el cambio climático. La gravedad de este problema es tan grande que la mayoría de las naciones han puesto en sus agendas como prioridad la atención a asuntos ambientales. Vivimos tiempos dominados por los medios de comunicación con una nueva atmósfera cultural y colectiva virtual, donde se funciona a distancia gracias a canales masivos o redes de información. Donde los mensajes son más de imagen y la interactividad es crucial. Quienes no hablan este lenguaje prácticamente no existen, ya que no aparecer en los medios imposibilita una conciencia colectiva. Por ello los medios de comunicación se han constituido en un referente cultural e ideológico, entendiendo por cultura todo aquello que otorga sentido a nuestra vida, desde el arte hasta los pequeños arreglos cotidianos, es decir, el modo en que significamos lo que existe a nuestro alrededor.

Recientemente en redes sociales donde no cuesta publicar han compartido una serie de imágenes donde se ve la interacción de diversos animales con residuos o desechos generados por el hombre y que han impactado de manera violenta en la vida de éstos, imágenes que nos sorprenden, nos hacen comentar en diversos espacios, pero lamentablemente no tomamos medidas concretas para mitigar estos daños. En este sentido, y frente a esta realidad, donde el cambio climático se presenta como un parteaguas en la historia de la humanidad, nuestro futuro dependerá de las acciones que hagamos o dejemos de hacer desde ahora. Sin duda, medios de comunicación, líderes de opinión, comunicadores y periodistas somos un eslabón clave para apoyar de manera efectiva la gestión sobre el cambio climático. La invitación a aquéllos es para comprender el fenómeno planetario que nos tocó vivir: el cambio climático. Contribuye en la creación de una cultura ambiental que nos permita tomar conciencia para afrontar y disminuir los impactos del calentamiento global ¡Bienvenido al reto!