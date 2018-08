MÉRIDA, Yuc.- La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. en Yucatán (Amotac) denunció que unidades del transporte público de diversas rutas de la ciudad se salen de sus itinerarios para ofrecer servicio turístico que no les corresponde hacia playas de la costa yucateca.

Con base en datos proporcionados por el secretario general de la agrupación, Andrés Poot Alonzo, estiman que sus socios dejaron de prestar al menos unos 300 servicios debido a la competencia desleal.

“Estamos viviendo una situación con los compañeros de transporte urbano que prestan su servicio de turismo, a raíz de que iniciaron las vacaciones observamos con mucha frecuencia que hacen estos recorridos y eso nos perjudica porque cobran considerablemente más barato, entre el 30 o 40% menos que nosotros, y por otro lado quieren incrementar el costo del transporte urbano”, dijo.

"Si ellos pueden meterse al área turística nosotros también en su área”: Amotac

MILENIO NOVEDADES dio a conocer que de otorgarles la concesión por parte de las autoridades correspondientes, los socios de Amotac

“entrarían al quite” para dar el servicio de transporte urbano a la población ya que los concesionarios dejarían de darlo si el gobierno estatal no aprueba el alza a las tarifas de transporte.

Poot Alonzo destacó que a través de los delegados de la agrupación se han detectado camiones de diversos concesionarios en los puertos de Sisal, Progreso, Celestún, Chelem, Santa Clara, San Crisanto y Telchac.

Camiones autorizados para rutas en la ciudad hacen itinerarios a la playas. (Foto: Milenio Novedades)

“Los hemos visto con placas sobrepuestas, es decir, que les quitan la placa a unos y se las ponen a otros para salir a trabajar, no nos lo vinieron a contar, hemos encontrado placas que ya no corresponden a los vehículos porque están de baja, imagínese andan con placas sobrepuestas y

por consiguiente sin seguro lo que representa un verdadero peligro, y las autoridades no hacen nada al respecto”, comentó.

Adelantó que mañana miércoles viajará a la Ciudad de México para participar en una reunión con representantes de la SCT y PF para exponer la situación.