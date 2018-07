Falta instalar 41% de casillas en Yucatán

Redacción/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Luego de los retrasos que han sufrido las casillas en varios puntos del Estado, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), dio a conocer el segundo reporte sobre la instalación de casillas electorales en la entidad.

En lo que va de la jornada electoral, se han instalado mil 591 casillas de un total de 2 mil 666 mesas directivas, es decir, el 59 por ciento de éstas ya está operando, mientras que falta el 41% para que estén completas.

Esto ha afectado a varios ciudadanos que desde temprano han acudido a emitir su sufragio.

Este es el reporte, hasta el momento:

- Casillas no reportadas: 1,075

- Casillas instaladas con cuatro o seis funcionarios: 1,240

- Casillas sin funcionarios tomados de la fila: 1,098

- Casillas no instaladas: 0

- Incidencias reportadas: 24

- Incidencias solucionadas: 20

- Incidencias pendientes: 2

- Incidencias atendidas: 2