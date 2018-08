MÉRIDA, Yuc.- De última hora la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se retractó del cobro anticipado de energía a al menos 13 alcaldes de Yucatán, disolviendo así una nueva protesta de las autoridades municipales a las puertas de la paraestatal.

En representación de los alcaldes, Joel Achach Díaz, presidente municipal de Tecoh, dijo que con ello la CFE aceptó que el pago de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto deberá ser cubierto por los próximos alcaldes, que rendirán protesta de sus cargos este sábado 1 de septiembre, y quienes recibirán el día 2 de septiembre los recursos de participaciones federales para hacer efectiva dicha erogación.

“La Comisión Federal de Electricidad se ha comunicado con nosotros para informarnos que lo que lo que fuimos a reclamar el viernes pasado y por lo cual regresaríamos este martes a las 10 horas, está dentro de las normas, nosotros no podemos pagar en un mismo mes dos recibos de luz, es imposible. En este caso nosotros siempre hemos pagado los días 7 u 8 de cada mes con recursos del rubro de Fortalecimiento Municipal que cobramos el día 2 de cada mes, y en este caso no podemos pagar el recibo que nos llega en estos días porque ya no tenemos el recurso sino que esas finanzas las tendrán los próximos alcaldes”.

Achach Díaz agregó que la mayoría de los ayuntamientos del Estado están al día en el pago de luz eléctrica.

“La semana pasada la CFE nos dijo que revisaría la situación de cada municipio, y yo creo que todos estamos como en Tecoh, es decir, no vamos a tener ningún problema, la CFE echó marcha atrás, y respecto de los municipios que deben dos mensualidades la paraestatal analizará lo que procederá”.