Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) endureció su postura contra los ayuntamientos de Yucatán ante las deudas que dejaron los ex alcaldes del trienio 2015-2018 y este jueves dejó sin energía al Ayuntamiento de Chapab, ocasionando que todo el municipio se quedara sin agua potable y que los habitantes tomaran el líquido de los pozos e incluso surgiera su venta por cubetas.

El alcalde de Chapab, Antonio Salazar Chi, emanado del PAN, señaló que el corte de energía eléctrica obedeció a una deuda de 180 mil pesos que dejó la ex alcaldesa Ruth Micaela Cauich Couoh, de extracción priista, por julio y agosto, monto que la paraestatal exigió pagar en un solo depósito.

Agregó que la ex alcaldesa dejó “en ceros” las cuentas bancarias del Ayuntamiento por lo que no cuentan con los recursos para liquidar el adeudo, motivo por el cual la CFE cortó el servicio al Palacio Municipal, la plaza principal y a las dos bombas de agua ubicadas en la cabecera municipal y en la comisaría Citincabchén, lo que generó que todo el pueblo se quedara sin el vital elemento.

De acuerdo con un censo de 2015, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Chapab hay una población de 3 mil 153 personas.

“La ex alcaldesa se llevó los escritorios, las computadoras, el material de oficina, motosierras, desbrozadoras, incluso la contabilidad del ayuntamiento no la entregó el 31 de agosto sino que pidió una prórroga de una semana la cual vence el viernes (por hoy)”, manifestó Antonio Salazar, quien agregó que interpondrá una denuncia contra la ex alcaldesa por los delitos de robo y corrupción ante la Fiscalía General del Estado y una notificación ante la Auditoría Superior del Estado.

“La gente está tomando agua de pozo, nosotros estamos abasteciendo con agua pero es imposible hacerlo para todo el pueblo y la comisaría. Hay gente que está vendiendo el agua por cubetas”, agregó el edil panista.

En este sentido expuso que recibió "un ayuntamiento quebrado en sus finanzas, endeudado, con cuentas bancarias en ceros, con una deuda de 180 mil pesos en energía eléctrica por los meses de julio y agosto".