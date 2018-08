Choque entre autobuses de Mérida deja a 22 lesionados

Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Daños por varios miles de pesos y 22 lesionados dejó el choque entre dos autobuses ocurrido en la madrugada de ayer, en el cruce de las calles 63 por 64 del centro, en el que una de las unidades terminó dentro de una tienda Oxxo.

Este espectacular accidente provocó la movilización de policías y paramédicos de la Policía Municipal de Mérida para atender la emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, alrededor de las 5:30 de la mañana el autobús de la ruta Centenario placas 701-304-Y, a cargo de Ángel M. D transitaba de sur a norte sobre la calle 64 y al llegar al cruce con la 63, no respetó la señal de alto del semáforo y colisionó con la unidad de la ruta Fiscalía matrícula A-03987-Z, que circulaba de poniente a oriente sobre la segunda vía y manejada por Pedro Jesús C. C, en preferencia de paso.

Por el impacto, el autobús de la ruta Fiscalía se fue hacia su izquierda donde se subió a la acera, se estrelló contra un paño de cristal de la tienda de conveniencia Oxxo y parcialmente terminó dentro del establecimiento.

Testigos del accidente solicitaron los servicios de emergencia, por lo que en minutos llegaron agentes y paramédicos de la Policía Municipal de Mérida.

Por su parte, policías realizaron un operativo de cierre de calles para que los paramédicos prestaran los primeros auxilios a los pasajeros de los dos autobuses.

El equipo de paramédicos atendió a un total de 22 lesionados, entre ambos vehículos, pero ninguno ameritó que fuera trasladado a un hospital, pues solo tuvieron golpes leves.

También llegaron peritos de la propia corporación, pero al final no intervinieron porque los ajustadores de las aseguradoras de los vehículos involucrados llegaron a un acuerdo sobre la reparación de los daños.