¡No olvides el paraguas! Se pronostica sol y lluvia para este día

MÉRIDA, Yucatán.- Para este martes se espera que continúen las temperaturas calurosas debido al establecimiento de una vaguada al occidente de la península de Yucatán; pero no se descartan lloviznas aisladas al oriente, noroeste y sur del estado, debido al ingreso de aire marítimo tropical. No se espera que el Frente frío No 14 afecte a la península de Yucatán.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se mantendrán condiciones calurosas en la mayor parte de la región, sin que se descarten precipitaciones de diversa intensidad. Se calcula que para el estado se tengan en los próximos días temperaturas mínimas entre los 19.0 y 23.0 grados.

Para este día los vientos serían del este-noreste de 15 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 km/h en la zona costera.

El miércoles, una baja presión al sur de la región y el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México ocasionarían lloviznas en las zonas noroeste y oriente de Yucatán; así como chubascos en las porciones norte y sur de Quintana Roo; sur de Campeche; registrando vientos del este-noreste de 15 a 20 km/h con rachas ocasionales de hasta 40 km/h sobre la Sonda de Campeche.

Para el jueves, un canal de bajas presiones favorecería un aumento en el potencial de lluvias en la región, por lo que se esperan chubascos en las zonas noroeste, oriente y sur de Yucatán; norte y sur de Quintana Roo; y, puntuales fuertes en el sur de Campeche.

Para los siguientes días se anticipan temperaturas máximas de alrededor de 29.0 a 33.0 grados Celsius en los tres estados de la región.