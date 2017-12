¿A quién le rezaron?

Ahora sí, ninias y ninios, se acabó el tiempo. Quizá cuando ustedes le echen una vidriada a esta columna, chance y el humo blanco haya salido desde alguna chimenea política para conocer a los elegidos a contender por la gubernatura estatal.

Hablamos de los que la gente siempre espera, o sea, tricolores y panuchones.

De los otros partidos no hay lío, ya que Nueva Alianza lanzó como su precandidato a este cargo al diputado estatal Marbellino Burgos Narváez, aquel que hace unos meses confundió fechas de importantes efemérides de la historia nacional y eso que es maestro de profesión, pero grillo de vocación. El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) postuló o, mejor dicho, ordenó Andrés Manuel López Obrador que sea el legislador federal Rogerio Castro, al cual apenas se le ha visto chambear en la entidad y ahora salta al escenario electoral. En fin, designios del dios “Peje”.

El PRD, por si las moscas no fructifica su alianza con algún frente opositor, ya tiene en la persona del respetable investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán Jorge Zavala a su contendiente por el Poder Ejecutivo. Por si fuera poco, Zavala también es abanderado del Partido Encuentro Social (PES) para intentar suceder a Rolo Zapata el año próximo.

No obstante, la espera ha sido tardada para priistas y panistas. Las negociaciones seguían hasta anoche en las huestes del tricolor. Descartados para la gubernatura ya estaban, según fuentes muy confiables, Víctor Caballero Durán, titular de la Secretaría de Educación; Roberto Rodríguez Asaf, secretario general de Gobierno, y hasta el delegado de la Semarnat, el siempre caballeroso Carlos Berlín Montero. Hicieron su lucha pero no les alcanzó o, simplemente, no fueron del agrado de los altos mandos. La grilla casi siempre es ingrata.

Pero todavía estaban vivitos y coleando Pablo Gamboa Miner, el gordito Marín (Jorge Carlos Ramírez), Liborio Vidal Aguilar y Mauricio Sahuí Rivero; los tres primeros, legisladores federales, y el último, titular de Desarrollo Social del gabinete rolandista. Los rumores iban y venían, pero lo único cierto es que este jueves comienzan las precampañas y la gente ya quiere conocer a los “destapados”.

Por Acción Nacional, no hay vuelta de hoja: del alcalde Mauricio Vila y de su antecesor en el puesto, Renán Barrera, saldrá el “very good”.

PRIMERA CAIDA.- ¿Será que los dos rivales de antaño aguantarán lo máximo posible y seguirán dándose de patadas bajo la mesa?

SEGUNDA CAIDA.- ¿Hubo humo blanco, ayer miércoles, ya entrada la noche?

TERCERA CAIDA.- Los que simpatizan con algunos de los candidatos mencionados, ¿les pusieron sus veladoras?