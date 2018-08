¡Un mes ya voló!

Ya se cumplió un mes de las elecciones. Cómo vuela el tiempo. Andrés Manuel López Obrador, al frente de Morena y demás aliados, y en Yucatán, Mauricio Vila Dosal, con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, todavía celebran sus triunfos.

Pero, aparte, los movimientos políticos están a la orden del día. A nivel federal, López Obrador despacha en su “Peje-Casa”, habilitada hasta como una instancia diplomática donde ha sostenido reuniones con funcionarios extranjeros que por lógica buscan acercarse al próximo -y singular y polémico- mandatario. Desde allí da ruedas de prensa y hace anuncios.

Nadie sabe, sólo él y sus más cercanos, qué sucederá en las siguientes semanas. Hay varios nombramientos en el papel que todo lo aguanta. Por ejemplo, que si la jurista retirada Olga Sánchez Cordero estará al frente de la Secretaría de Gobernación; que si Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno del ex Distrito Federal será el nuevo canciller; que si el ex PRI-nosaurio Manuel Bartlett Díaz (responsable de la “caída del sistema” en 1988) dirigirá con mano de hierro la Comisión Federal de Electricidad. Y así sucesivamente.

En Yucatán la situación está relativamente más calmada, con excepción del brote de influenza AH1N1 y del asunto de Tzucacab, donde murió José Alfredo Chan Navarrete “El Morris”, plomeado por un agente de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual enfrenta ahora un proceso judicial y estará en prisión preventiva ocho meses.

PRIMERA CAIDA.- Mauricio Vila Dosal, todavía alcalde de Mérida con licencia y gobernador electo, mantiene su agenda de trabajo en misterio. Suenan para su gabinete muchos nombres, el 99.9 por ciento de extracción panista y uno que otro colado. María Fritz Sierra, alcaldesa interina de Mérida, podría ser el brazo derecho de Vila en la Secretaría General de Gobierno; Roger Torres Peniche, de corazón RIP-nosaurio, pero con cobijo panista desde hace bastantes ayeres, pasaría a controlar la Secretaría de Desarrollo Social que, en su momento, tuvo Mauricio Sahuí Rivero.

SEGUNDA CAIDA.- La Secretaría de Seguridad Pública sigue siendo un misterio. Lo importante es no perder la tranquilidad ganada.

TERCERA CAIDA.- En otro lado de la ciudad hay todavía mayor movimiento político. “Colas” se forman para hablar con un personaje que, de la noche a la mañana, se volvió sumamente atractivo. Se trata de Joaquín Díaz Mena, “Huacho” para el populacho, y quien compitió para la gubernatura bajo las siglas de Morena. El ex panista no ganó pero, a cambio, recibió una encomienda que, en otras palabras, lo pone como gente de confianza de Andrés Manuel. ¿Así o más simple?