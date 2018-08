Argumentos rebatibles

Argumentar procede del vocablo latino argumentum: razonamiento que se utiliza para demostrar o probar una proposición o para convencer a otra persona de aquello que se afirma o niega. En ocasiones, el término lo usamos para validar planteamientos que otros argumentos echan por tierra y que aun así mantenemos como premisas. Veamos unos ejemplos.

Andrés Manuel López Obrador dice que Manuel Bartlett tiene todas las credenciales para dirigir la Comisión Federal de Electricidad, porque desde hace años la ha defendido de la privatización, y además “ha sido secretario de Gobernación”, esto último, como dicen los jóvenes, “ni al caso”. No argumenta su experiencia en el sector energético, tan cuestionado. Lo mismo ocurre con la descentralización de dependencias. Su postura de “repartir” desarrollo a otras regiones cae ante los argumentos de que mover a tantos burócratas –afectados ya por la sola idea del cambio– implica un gasto enorme y una regresión en la simplificación de trámites.

En Mérida, empresarios camioneros exigen un alza a las tarifas del transporte. Argumentan que, ante el incremento al combustible, el servicio ya no es redituable y sus unidades se deterioran por falta de mantenimiento, cuando es evidente que la mayoría de su autobuses tienen más de 20 años de vida… y no hay autoridad que les exija brindar un servicio eficiente. A su vez, el Gobierno estatal niega el aumento con el argumento (pretexto) de proteger la economía de los trabajadores, porque es evidente que la decisión es política y se quiere transferir su costo al siguiente gobierno.

La Marina nuevamente se pone en el flechero al anunciar que desea adquirir a EU misiles para armar sus Patrullas Oceánicas de Largo Alcance que construye en el país. ¿Para qué necesita la Armada misiles y torpedos? El argumento de la naval es: “Proteger la seguridad nacional facilitando las misiones de búsqueda y rescate, así como las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre”. Si bien se trata de algo inédito, desde hace más de una década la Armada y el Ejército empezaron a modernizar su armamento. La pregunta es: ¿cree la Marina que el nuevo gobierno autorizará la compra si ya revocó la adquisición de varios helicópteros? Porque hay un argumento de peso: prioridades.

BBC Mundo preguntó a la Semar las razones para adquirir este armamento. “La respuesta fue que no habría comentarios porque la operación no se ha concretado”. Argumento no válido como respuesta.