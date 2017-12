Los “ninis” de AMLO

No entiendo por qué existen los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados “ninis”. Somos de una generación, como muchas otras, forjada en la cultura del esfuerzo, que desde niños aprendimos la importancia del trabajo y valoramos el potencial del estudio. No pocas veces en la pobreza se abren buenas oportunidades.

Es fácil culpar al gobierno o a las instituciones de la falta de oportunidades para la juventud, pero cada cual debe buscar esas oportunidades, tocar puertas hasta encontrar lo que se busca, no esperar a que nos lleguen solas o... con la promesa de un político como Andrés Manuel López Obrador, quien, al registrarse como precandidato para buscar la presidencia, por tercera vez, ahora por Morena, entre sus veintitantas propuestas dijo que, de llegar a Los Pinos, los jóvenes que estudien la educación media superior recibirán un apoyo de dos mil 400 pesos al mes y que “se contratará a dos millones 300 mil jóvenes, a los que despectivamente algunos llaman ‘ninis’, y se les dará un sueldo como aprendices de tres mil 600 pesos al mes”.

No explica AMLO cómo va a obtener los millones de pesos que se requieren para financiar a los “ninis” (casi 100 mil millones de pesos, equivalente al 94% del presupuesto de la Sedesol en 2018. Milenio 13-XII-2017)); además de que algunos en realidad no quieren estudiar ni desean trabajar. ¿Por qué, entonces, hay que facilitarles estudio y empleo? Y tampoco es válido el argumento de que si no se les beca se convertirán en sicarios.

Hace cuatro o cinco décadas y seguramente desde antes, también había muchos jóvenes que dejaban truncos sus sueños de ser profesionistas; bien porque fueron rechazados o porque eran de familias humildes donde la prioridad era la alimentación, pero no por eso se convirtieron en ninis.

Es cierto que en estos tiempos la competencia es un factor para obtener empleo, y lo mismo debe ser para alcanzar una profesión. Pero ahora mismo hay muchos niños y jóvenes que estudian y trabajan para costearse la escuela y contribuir al gasto familiar, lo cual es digno de admirar. Oportunidades hay, y sólo por mencionar, ahí están las escuelas militares donde se les beca por estudiar. Por eso tengo para mí que muchos de los “ninis” lo son por voluntad.

AMLO también ofreció bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando por el presidente, y aumentar los salarios de servidores públicos como maestros, enfermeras, médicos, militares y policías.

Además, aumentar al doble la pensión a los adultos mayores del país, a mil 200 pesos mensuales, y será universal, es decir, también la recibirán jubilados. Además, todas las personas pobres con discapacidad tendrán derecho a una pensión.

¿Le creemos?