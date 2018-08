Las pensiones con AMLO

El nuevo gobierno que presidirá Andrés Manuel López Obrador prepara una reforma en pensiones en la que destacan tres aspectos: homologar todos los sistemas y que funcionen bajo un esquema de cuentas individuales (como el SAR y las afores), incrementar la contribución y aumentar la edad de retiro, que actualmente es de 65 años.

No es un secreto que las pensiones y jubilaciones en México son una bomba de tiempo, como lo han sido en otros países, que tuvieron que hacer reformas de fondo para evitar esa “carga” que se incrementa conforme la expectativa de vida sube. Por otra parte, si bien 65 años es una edad “razonable” para irse a casa, también lo es el derecho de quien así lo desee de seguir ejerciendo su profesión u oficio, por la razón que fuere, pero, además, estar en actividad permite no solo mantener el estatus económico, sino también ser útil a la sociedad.

Será, de aprobarse el aumento de la edad de retiro, una medida impopular, sobre todo para quienes, llegados a la tercera edad, esperan una pensión digna y al no obtenerla optan por seguir laborando hasta que las facultades físicas y mentales lo permitan. Conozco muchas personas que siguen aportando experiencia y conocimientos en muy diversos ámbitos, y más en el periodismo donde, se dice, no hay edad para la jubilación. Sin embargo, esto debe ser motu proprio, no legislado, es decir, voluntario y que cada quien sopese la conveniencia o no de desemplearse.

Y es que sobre las jubilaciones hay muchas falsedades, como el hecho de que un trabajador común y corriente puede vivir bien de una pensión, a menos que haya sido de alto nivel, y ni así, porque las percepciones se achican. Por ejemplo, en las fuerzas armadas, el haber de retiro disminuye hasta un 20% para la viuda y/o los hijos, porque hay prestaciones que solo las percibe el militar.

Además, los aumentos anuales solo sirven para paliar la inflación. Y traigo a colación una noticia difundida el pasado lunes, de que el presidente Peña Nieto había autorizado un incremento de 3.4% a las fuerzas armadas, como si fuera algo “extraordinario”, siendo que es el que normalmente autoriza Hacienda cada año en agosto, retroactivo a enero, y nadie recordó que a los maestros les autorizaron 6.1% (3.4 al salario y 2.7 en prestaciones) en abril y pagado desde mayo.

Ah, pero con la austeridad republicana que se pregona, se magnificó la noticia y la replicaron varios medios.