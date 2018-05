Y después...

En el intento de debate que realizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), a los cuatro candidatos les faltó abordar a fondo el tema de los derechos humanos de los mexicanos, plasmados en el artículo 1 de la Constitución, que habla de la no discriminación por razones de edad, preferencias sexuales, origen étnico y género. Fue el único tema en el que el candidato de Juntos hagamos historia (Morena, PT y PAS) dejó pasar 37 segundos de su tiempo sin ocupar.

El debate no definirá la elección de gobernador, pero sí puede influir en la percepción de quién está más preparado para llevar las riendas del Estado.

Sin duda, el candidato del PRD, Jorge Zavala, por su preparación académica y formación científica, pudo exponer con más claridad sus ideas. No se puede dejar de reconocer que está entre los precursores de la vacuna contra el dengue.

Al candidato del PAN y MC, Mauricio Vila, le da ventaja su paso por la alcaldía de Mérida, la aceptación de su candidatura lo mantiene mucho más arriba que los candidatos de su partido a las presidencias municipales de Mérida, Umán y Kanasín; son éstos los que necesitan la figura del ex alcalde para impulsar el voto a su favor.

Se les volvió a ver juntas a varias figuras del PAN en el parque de Santa Lucía, como Beatriz Zavala, a quien se le observó conversando amenamente con la ex alcaldesa de Mérida Ana Rosa Payán Cervera, y la candidata a diputada federal Cecilia Patrón Laviada. El líder nacional del PAN, Damián Zepeda, acompañó al set del debate, en SIPSE, a su candidato al Gobierno del Estado e incluso le cargó los carteles.

El candidato del PRI, Panal y PVEM, Mauricio Sahuí, fue quien mostró más aplomo y disciplina al exponer sus ideas, sólo se le observó incómodo cuando lo vincularon con la ex gobernadora Ivonne Ortega, pero, en la reunión que organizó el PRI en el Parque de las Américas, se les observó incómodos a Francisco Torres y Víctor Caballero. No estuvo la senadora Angélica Araujo y no esperaron a que Sahuí llegara Liborio Vidal y Pablo Gamboa.

Quien recibió una bocanada de oxígeno después de su desastrosa participación en el debate fue Joaquín Díaz, en la gira que realizó en Progreso y Valladolid su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien demostró capacidad de movilización, sobre todo en Valladolid.

Andrés Manuel astutamente se dejó acompañar de dos ex líderes nacionales del PAN, Manuel Espino, enemigo de Felipe Calderón, y Germán Martínez. Los candidatos a senadores Mariana Cruz y Rogerio Castro se notan con más enjundia.