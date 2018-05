El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, es bueno para polemizar, para justificar sus actos y sus actitudes; sabe imponerse a cualquier costo para lograr sus objetivos, en su quehacer político impera la practicidad; lo mismo le da hablar a favor de la reforma educativa, la cual aprobó, y después descalificarla; en el camino para conseguir la candidatura presidencial dejó muchos lastimados, heridos y muertos que hoy no abonan a su causa.

No en balde en Yucatán se presentaron dos ex líderes nacionales del PAN, Manuel Espino y Germán Martínez, para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, quien es el principal rival de Anaya. Estos personajes dentro de su partido representaban dos fuerzas irreconciliables: el primero era seguidor del ex presidente Vicente Fox y el segundo del ex mandatario Felipe Calderón; los dos hoy bajo la tutela del tabasqueño y el cobijo de Morena pueden mostrarse juntos.

Como líder nacional del PAN, Ricardo Anaya hizo lo que tuvo que hacer para imponerse como candidato presidencial, en una coalición en donde lo acompañan el PRD y Movimiento Ciudadano, que electoralmente ninguno asegura el caudal de votos para que logre la Presidencia de la República.

En Yucatán el ex líder estatal albiazul Raúl Paz se comportó de la misma manera que su líder nacional: se impuso en la candidatura al Senado para colocarse en la primera fórmula, lo que ocasionó una de las rupturas más visibles para el PAN, la salida de Joaquín Díaz Mena y volver esta contienda entre tres partes, pero también designó a candidatos a presidentes municipales que no abonan a la unidad y sí en cambio están trabajando en discordancia en la actual campaña estatal. Los ejemplos más visibles son los municipios de Kanasín, con Leonor Chan, y Umán, con Freddy Ruz, en donde la estrategia de Paz era pedir el voto a su favor y para la causa de los aspirantes a alcaldes, pero los ciudadanos en estos municipios que han decidido apoyar al PAN tienen como prioridad la candidatura al Gobierno del Estado de Mauricio Vila.

La propuesta a la Cámara Alta de la coalición Por México al Frente que conforman Paz y Ana Rosa Payán Cervera es la única cuya campaña está perdiendo puntos; pasa todo lo contrario con Mauricio Vila, la diputación federal al tercer distrito con Cecilia Patrón Laviada y el cuarto con Elías Lixa.

Morena en el segundo distrito local está en segundo lugar, en el cuarto federal igual, sus propuestas al Senado parecen una opción seria y le está quitando puntos al PAN y al PRI con Joaquín Díaz, que está en tercer lugar.