Los morenos

La llamada cuarta transformación del sistema político mexicano con el arribo a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador ya está en marcha.

Se ve adecuado que exista un plan de austeridad, que se adelgacen los sueldos de altos funcionarios federales, se eliminen prestaciones y se baje el gasto en comunicación social, en donde se espera un ahorro de más de 105,223 mil millones de pesos. En donde los sectores empresarial y académico miran signos de intromisión que puede afectar las relaciones con los estados es en los coordinadores estatales de programas de desarrollo. No están en desacuerdo con vigilar la transparencia de los recursos, pero no coinciden en que se dé tanto poder a un individuo.

Para realizar esta transformación, AMLO lo primero que tiene que enfrentar son las pugnas internas, pues en su equipo cercano existen dos grandes divisiones: el primer grupo lo encabeza Beatriz Gutiérrez Müller, quien señaló con toda claridad que no será “primera dama”, pero sí estará “para servir a México en todo lo que se pueda” y que “de lo que sí estoy segura es que seguiré siendo profesora universitaria, investigadora y escritora”. Su principal aliada es la subsecretaria de Gobernación Tatiana Cloutier. El grupo antagónico es el que lidera el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, quien tiene como aliada a la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.

El nombramiento en Yucatán de Joaquín Díaz Mena como coordinador estatal intensificó la pugna que tiene con la enviada para cuidar los trabajos de Morena, Katya Meave, a quien la nombraron también coordinadora en Campeche, pero antes de asumir esa función sigue en Yucatán fortaleciendo los cuadros de la izquierda; este grupo lo integran la ex diputada Jazmín Villanueva, Félix Renán López, Roger Aguilar, Guillermo Calderón y Alejandro Novelo.

Joaquín quiere nombrar a sus cinco subcoordinadores generales; ya hay el primero y es Lynda Quiroz, quien tiene vínculos familiares con el futuro diputado local Antonio Figueroa, quien cubriera con su cuerpo a AMLO cuando en una gira le tiró huevos el líder campesino Severino Salazar; otra de las propuestas es la ex alcaldesa de Valladolid Alpha Tavera, que salió fortalecida al refrendar el triunfo con Enrique Ayora Sosa y con la diputación de Fátima Perera; también están el ex candidato al Senado Rogerio Castro y Ernesto Mena Acevedo cuyo grupo tendrá dos diputados: Miguel Candila Noh y Leticia Euán Mis. Joaquín Díaz podría impulsar a los ex panistas Edgardo Medina y Marina Cruz.

El equipo de Huacho está dividido en dos: en el primero están Felipe Duarte, Sofía Castro, Santiago Alamilla y Délmer Peraza; en el otro están Edgardo Medina, Ismael Peraza, Jacinto Sosa y Leandro Lizama.