Los perfiles

El gobernador electo de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, está siendo muy cuidadoso al planear, analizar y visualizar quiénes serán los hombres y mujeres que lo acompañarán en la segunda administración estatal que encabezará el PAN.

Uno de los temas más importantes es quién será el que coordine y aplique los programas de desarrollo social, de lo que se autodescartó Cecilia Patrón Laviada, quien se va a la Cámara de Diputados. No es cosa menor esta encomienda, el contexto político y social que se vivirá a nivel federal, estatal y municipal requiere que Mauricio Vila escoja a un operador político que no vea solo por su proyecto personal, sino que sea capaz de sumar a diferentes liderazgos, aunque no sean de su partido.

Enfrente tendrá a Joaquín Díaz Mena, el encargado de realizar en todo el Estado un censo para designar a los futuros beneficiarios de los programas que anunció “ya sabes quién”; sobre todo para la población mayor que espera que se eleven las pensiones, así como los jóvenes que aguardan el apoyo para seguir sus estudios.

Todo indica que Díaz Mena no compartirá con el gobernador electo los anuncios que haga el gobierno federal para Yucatán, los cercanos a él todavía no quieren aceptar que no fue buena la estrategia de enfrentar al ex alcalde de Mérida, ni tampoco lo sería continuar esa confrontación, ya que al único que le seguiría afectando en sus futuros objetivos es al ex alcalde de San Felipe si es que quiere aspirar por tercera vez y llegar al Palacio de Gobierno.

El mensaje que recibieron del presidente electo Andrés Manuel López Obrador los 32 delegados estatales y 264 delegados regionales es que los recursos federales lleguen “sin intermediarios” y que el dinero no lo toquen ni gobernadores, ni diputados y mucho menos alcaldes, pero les advirtió a los nuevos representantes del gobierno federal que tampoco “vayan a cobrar moches”. Los delegados de AMLO van a administrar los recursos y tendrán comunicación directa con el presidente. Esto tiene incómodos a empresarios que apostaron al PAN en la pasada elección.

Si algo tienen claro Vila y Díaz Mena es que la desbandada que vivirá el PRI en los próximos años podría ayudar a sus institutos políticos a consolidar su continuidad en sus respectivos proyectos, saben que muchos tricolores van a volver a sentir la ausencia del gobierno que les sirve como fuente de financiamiento.

Se asegura que van a nombrar como coordinadora de la Feria de Xmatkuil a la directora del Carnaval de Mérida, Abril Ferreyro, y que este nombramiento se hará en breve, ya que la fecha se acerca.