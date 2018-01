Estilo y calidad de vida

¿Vivir o sobrevivir? El libre albedrío permite al hombre elegir dónde quiere ir y cómo administrar su vida.- Rosetta Forner, socióloga

¿Qué entendemos por “estilo de vida”? En realidad, es la suma de las actitudes que asumimos respecto a nuestras responsabilidades. No importa la edad que se tenga, sino cuál es nuestra visión de la existencia y qué criterios utilizamos para un adecuado estilo de vida, ya que nuestra vida es una consecuencia directa del estilo que cada uno elige, respetando sus tiempos y capacidades.

¿Dónde se compra un buen estilo de vida? ¿Depende de no tener dificultades o de una situación económica holgada? Pensándolo bien, concluimos que estilo y buena calidad de vida no tienen gran relación con la situación económica, aunque, al no tener estrecheces, se puede pensar con mayor claridad.

La BUENA CALIDAD DE VIDA depende de nuestros PRINCIPIOS, VALORES Y PRIORIDADES. Hay quienes, con situaciones económicas resueltas, no encuentran el equilibrio emocional, la paz espiritual y la armonía interior. Viven con lujo pero son profundamente desgraciados en su interior.

Para algunos, tener el mejor automóvil es su mayor prioridad; para otros, viajar alrededor del mundo.

No está nada mal que quien puede hacerlo viaje todo lo que quiera y/o se compre el carro que desee, pero ¿eso es buena calidad de vida? o solamente una situación material, circunstancial que se está viviendo.

La buena calidad de vida se puede construir con pocas cosas que son indispensables, como el vínculo, tan importante, con la familia, amigos y con el mundo que nos rodea, sumándole una búsqueda constante de nuestro equilibrio emocional, con actitudes positivas, aprendiendo a amar y procurando lo mejor para sí y para los otros en solidaridad y conciencia social, ya que, si los demás están y viven mejor, ¡yo también! Así cerramos el círculo primario en lo que realmente es una BUENA CALIDAD DE VIDA.

¡Ánimo! hay que aprender a vivir.