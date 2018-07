¿Se puede cambiar?

Tal vez cambiar, lo que se dice cambiar, no es posible, sin embargo, lo que sí se puede es modificar. Para esto, en primer lugar, hay que aceptar con franqueza los hechos y los sentimientos que nos provocan. Esto es esencial para establecer contacto. Ser [email protected] con los propios sentimientos, se llama coherencia.

Lo triste es que la mayoría de las personas da por sentada la deshonestidad emocional y no se da cuenta de que es posible otra manera. Estas personas piensan realmente que están haciendo lo que deberían hacer y luego sufren innecesariamente a consecuencia de ello.

¿El único momento que somos verdaderos es cuando estamos a solas?, ¿solo somos nosotros mismos cuando se cierran las puertas y no hay nadie? Sé que muchos de nosotros vivimos con alguien que no tiene idea de quién es su verdadero yo. A veces preferimos dejarnos las máscaras. Muchas emociones como la pena, la vergüenza, la culpa, por ejemplo, pueden ocasionar que rápidamente tomemos algo con que cubrirnos. Cuando no nos gusta lo que vemos o nos da miedo que los demás no lo aprueben tendemos a esconderlo o cubrirlo. Y cuando ocultamos algo, empezamos a asumir poses.

Muchos factores negativos pueden ocasionar que dudemos sobre quiénes somos y cómo somos y que pretendamos ser quienes no somos. Ocultar nuestros sentimientos auténticos nos lleva a toda clase de disimulos y juegos. Y después de años de esta práctica, nos podemos dar cuenta de que perdimos el verdadero sentido original de identidad.

La coherencia es posible para todos los seres humanos. Uno mismo es su recurso más importante. Siempre estás contigo mismo. La coherencia es también arriesgarse. Una definición sencilla de arriesgarse es hacer algo que nunca antes se ha hecho, o hacer lo mismo de una manera diferente. ¿Cuánto tiempo más seguirá uno haciendo lo mismo, de la misma manera, esperando un resultado diferente al que siempre se ha obtenido?

A primera vista pareciera que hacer las modificaciones que uno quiere será una tarea de gran envergadura. En cierta forma así es, si uno piensa hacerlo de inmediato o de una manera especial. Sin embargo, si te das a la tarea con entusiasmo y haciendo algo distinto de la manera como lo venías haciendo o considerando y algo muy importante: una situación a la vez, te darás cuenta que es más sencillo de lo que pensabas y te sentirás contento y saborearás el éxito al darte cuenta que ¡SÍ SE PUEDE!

¡Ánimo! hay que aprender a vivir.