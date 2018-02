El Banco de Alimentos hace justicia

El Banco de Alimentos es una de las creaciones más útiles de la sociedad organizada –no me gusta el término sociedad civil- porque rinde beneficios no sólo a las personas con carencias de lo básico, como es darles buena y saludable comida, sino ecológicos y hasta fiscales a quienes –negocios o personas físicas- le dan apoyo.

La reciente visita del secretario de Desarrollo Social, Mauricio Sahuí Rivero, al Banco de Alimentos de Mérida me da pie a hablar de esa institución que practica lo que los juristas llaman justicia distributiva y que, según Aristóteles, son los “principios que regulan la distribución del honor, el dinero u otros activos divisibles de la comunidad”, como lo consigna la página www.bioetica.org (a la que los abogados tendrían que reclamar si no están de acuerdo; a mí me parece una buena definición).

La presencia de Sahuí Rivero en las instalaciones del BAMX Mérida (Milenio Novedades, 5-noviembre-17) nos permitió conocer que de sus bodegas salen cada mes 100 toneladas de víveres que van a paliar necesidades urgentes de familias a las que la comida no les llega en cantidad ni calidad suficientes e instituciones que albergan a quienes padecen iguales carencias (suman 12,000 los beneficiados). El funcionario destacó que desde el gobierno están muy conscientes de que es obligación del Estado coadyuvar en esos esfuerzos de la sociedad.

Los bancos de alimentos –explican los promotores- se encargan de apoyar a personas de escasos recursos con alimento que ha perdido sus cualidades de venta, aunque todavía es aprovechable para consumo humano. O sea comida buena, pero que los habitantes de la sociedad de consumo ya no comprarían y por ello las empresas donan, acción mediante la cual obtienen beneficios fiscales y ahorran en gastos de almacenamiento, transportación o destrucción. El compromiso del BAMX es que los alimentos que entrega satisfagan al menos 20% de los requerimientos nutricios.

En Mérida funciona uno desde 1996, un año después de su fundación en Guadalajara, y está en calle 4 No. 213, Col. Leandro Valle, CP 97143 y teléfono 9138135. Hay 50 BAMX en México –la segunda red más grande del mundo- y benefician a 1.137,000 mexicanos en pobreza alimentaria. Trabajan en la institución 10,000 personas (90% voluntarias). Siempre esperan gente que quiera entregar su trabajo y donadores. No tienen filiación ni política ni religiosa. Su página es http://bamxmerida.wixsite.com/bamac. Ahí hay más información.