El “destape” que viene

Como pidió el prócer: “No se hagan bolas”. Si hemos de entender la letra de la convocatoria lanzada por el PRI para que simpatizantes o militantes que aspiren a la Presidencia de la República se inscriban, “a más tardar”, el miércoles 30 de este mes, en cosa de horas ya sabremos quién será su candidato. Lo que venga después de ese “a más tardar” será formulismo: la convención de delegados no hará sino ratificar lo que suceda entre hoy y pasado mañana. Sospecho que no habrá más de un inscrito y que eso de “candidata o candidato” es mera fórmula de cortesía de género: será candidato y no necesita la militancia priista. Eso si se cumple lo que postula la convocatoria. Si no, como dice mi colega de Güémez, “pos no”.

Lo que está ocurriendo ahora en el seno del llamado partido oficial –no se cuán oficial sea aún, yo diría mejor: en el poder- me hace remontarme a los lejanos años en que el tricolor era (cuasi) hegemónico. Yo guardo memoria de elecciones desde la de Adolfo Ruiz Cortines (en 1951), quien fue presidente de 1952 a 1958 y uno de mis recuerdos fue haber acompañado a mi madre a registrarse en el padrón de electores gracias a su reforma de 1953 que otorgó el derecho del voto a las mujeres.

Con esto quiero resaltar la vuelta de una costumbre del “viejo PRI”, la del “tapado” y su destape y entronización a cargo del presidente en turno, a la que seguía la “cargada”. Hoy, con Peña Nieto, ha vuelto en todo su esplendor. Sólo los “despistados” no entienden que él será quien ejerza la suprema liturgia del destape de quien, en la intimidad de su corazón, ha decidido que sea el candidato priista. A diferencia de otras épocas, hasta allá llegará su poder, porque ser el “bueno” en el PRI no garantiza hoy que llegue a Los Pinos.

Un aviso al INE: no he dicho que vaya ser Meade. Eso lo dicen otros. Así que no me vaya a multar.

José Inés Novelo. El trabajo de rescate de la memoria de este ilustre vallisoletano, emprendido por un grupo de amorosos de la historia del terruño y familiares del maestro, va en buen camino. Habrá noticias importantes pronto sobre la consolidación de este proyecto de la mayor relevancia para Valladolid y para Yucatán y México. Estén atentos.

Isaac. Mi más sentido pésame a los artistas en lengua maya, a la familia y los amigos de Isaac Esaú Carrillo Can. Nos hace falta ya. La palabra está de luto.