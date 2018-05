La riqueza del cacao

Conocer Yucatán podría llegar a maravillarnos, ya que poseemos en nuestra tierra un gran número de maravillas que incluso muchas sólo las conocemos en fotos o algunos videos de las redes sociales. Para ir rompiendo esa costumbre decidí visitar el tan famoso Museo del Chocolate, ubicado frente a la zona arqueológica de Uxmal. A mi llegada, el letrero que me recibía tenía escrito “Choco-story” en grandes letras doradas; una pareja que se encontraba frente a mí se preguntaba por qué estaba la frase en inglés, y apenas alcancé a escuchar que el marido le respondió: seguro es por tanto gringo que viene; no me quise quedar con la duda y preguntando me informaron que se llama así ya que es una franquicia que incluso tiene otros museos similares en varIas partes del mundo.

El acceso tiene un precio de 140 pesos, pero, si eres yucateco, únicamente te cobrarán 75 pesos. El recorrido es libre, así que lo puedes hacer en el tiempo que desees; a través de diferentes cabañas -mejor conocidas como casas mayas-, te encontrarás con todo tipo de información relacionada con el cacao, que va desde su origen y su comercio, hasta cómo lo utilizaban nuestros ancestros mayas en su vida cotidiana y en sus rituales y ceremonias. A mitad del recorrido un chamán te estará esperando para iniciar una ceremonia maya en honor al dios Chak, llamarán con los tunkules y los caracoles a los dioses de los 4 puntos cardinales.

Hay también en el museo del chocolate una zona con varios animales, incluyendo jaguares, monos, venados y cocodrilos; cabe señalar que este lugar no es un zoológico, sino un refugio de animales que en su mayoría fueron rescatados de situaciones de maltrato. También durante tu estancia podrás participar en una degustación de cacao con agua, y tú hacer tu propia mezcla de ingredientes. Al finalizar el recorrido quedarás maravillado con todo lo nuevo que aprendiste relacionado con el chocolate y que sin duda te hará valorar más este producto que muchos de nosotros lo consideramos una golosina. Si deseas conocer este sitito, te lo recomiendo mucho y claro es un lugar para toda la familia.