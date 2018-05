Sigo recorriendo el Estado, y mientras voy acumulando mis bitácoras de viaje, no me canso de escribir de lo afortunados que somos al vivir en una tierra donde abunda la belleza natural y la hecha por el hombre. El pasado fin de semana me di la oportunidad de recorrer una de las ciudades mayas más impresionantes que tiene nuestra entidad, que incluso ha sido declarada patrimonio cultural de la humanidad: se trata de la zona arqueológica de Uxmal.

¿Te has preguntado cuál fue la primera zona arqueológica que visitaste? ¿Qué visión tenías cuando la conociste? Bueno, yo me hice esos cuestionamientos y recordé que la primera que conocí fue Chichén Itzá, aunque también Uxmal aparecía en mi lista como un lugar ya visitado. Desde que llegué quise empaparme de todo lo que ahí se plasma en los carteles informativos, de esa manera podría yo cambiar mi percepción de aquella primera vez que pisé los senderos de la también llamada casa de la arquitectura Puuc. Algo que ayudó al disfrute de mi visita fue poder contemplar a detalle cada obra hecha por nuestros ancestros mayas, cada pieza de piedra acomodada a la perfección; cuando era más joven, llegué a decir: “Mare que de bonito le ven a un montón de ruinas”. Ahora la cosa es distinta, me enamora conocer cada vez más de la historia de nuestras primeras ciudades, entender el sistema de gobierno que ahí regía, incluso comprender el porqué de su abandono y la riqueza que deja su explotación; es más, ahora me pongo a aplaudir como robotito al frente del castillo del enano de Uxmal, con la intención de escuchar como la acústica que sube por sus piedras reproduce el sonido de un quetzal.

Algo que también disfruto es ver cómo familias enteras disfrutan como yo todas esas piezas que se encuentran en dicho lugar, y se empapan de la información que se nos ofrece, ya que así lograrán replicarla en sus lugares de origen y presumirán que conocieron Uxmal, patrimonio de la humanidad. Amigo lector, date la oportunidad de vivir Yucatán, comparte tus experiencias y haz la mejor publicidad: contar que lo bello es nuestro y está aquí, en la tierra del Mayab.