El mercado de mi pueblo

Ya hemos hablado de los múltiples atractivos que tiene nuestra tierra del Mayab, de todos esos bienes intangibles que solo pueden quedarse en nuestra memoria como gratos recuerdos, pero también de todas esas maravillas que podemos probar, sentir e inclusive tocar y que hay no nada más en Mérida sino en todo el Estado. En esta ocasión decidí adentrarme al mercado municipal de la capital yucateca, el famoso “Lucas de Gálvez”; es más, me propuse recorrerlo en un plan más turístico, algo así como que si nunca hubiera caminado por sus peculiares pasillos o saludado a la tía mientras me preparaba una de sus famosas tortas de cochinita.

Para la gran mayoría de los viajeros conocer los mercados o centrales de abastos de las ciudades que visitan está siempre en sus itinerarios, es por ello que si queremos conocer un poco mas de Mérida es obligado recorrer este bello lugar.

Llegué con hambre, así que, como lo haría en cualquier otro lado, pregunté a muchas personas en donde podía encontrar el mejor sazón de la comida yucateca; no fue difícil hallar coincidencias en las respuestas de los mismos locatarios, por lo que terminé sentado en la “taquería Mary”, un pequeño estanquillo ubicado en el pasillo principal del mercado; pedí tres salbutes de relleno negro y una horchata, porque, eso sí, primero la dieta. Además de ser muy barato comer en este tipo de establecimientos nunca falta una amena plática con las personas que te atienden o seguro tendrás de fondo música tropical de algún tecladista cercano.

Siguiendo con el plan, me dediqué a platicar con otros comerciantes cercanos a la taquería, pude ver a los que se dedican a la reparación de calzado, venta de ropa típica, artesanías de madera, restauración de santos y hasta esos pajaritos que te predicen el futuro. Ni toda una edición podría contar las experiencias, historias y expectativas de las personas que trabajan desde temprano en el mercado “Lucas de Gálvez”; por eso te invito a conocer y disfrutar de lo nuestro, de lo que podemos presumir.