¿Dónde estriba la naturaleza?

El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la naturaleza le va curando.- Francois-Marie Arouet de Voltaire

En muchas ocasiones escuchamos decir: “La naturaleza es sabia”. Consideramos que esto no es así. La naturaleza no es sabia, es naturaleza. Si fuera sabia, no hubiera temblores que acaban con ciudades y destruyen lo que el hombre tardó en construir con esfuerzo y dinero, ni tampoco maremotos que inundan lugares porteños; volcanes que hacen explosiones de lava que arrasa todo a su paso. En fin, cada fenómeno natural es resultado de una causa que tiene su origen más allá de la voluntad humana. Hay fenómenos naturales negativos y positivos dependiendo de las consecuencias en relación con la vida del hombre.

Determinar la naturaleza en relación con el ser humano es doblemente complejo a la luz del entendimiento limitado de nosotros los individuos. ¿Es la naturaleza humana una construcción cultural? Por ejemplo, hacerlo para determinar las preferencias sexuales resulta triplemente difícil. ¿Cuándo estamos ante lo natural del ser humano? Si ni siquiera en el comportamiento animal ha sido posible determinar unánimemente su naturaleza.

Se dice también que todo lo natural es bueno y recomendable para la salud. Esto tampoco es tal cual. La mariguana no porque sea una planta que existe en la naturaleza es buena para el consumo del individuo. Está científicamente demostrado que su uso lúdico destruye neuronas. Consideramos que por muy liberal que uno pueda ser no es aconsejable consumirla. Debemos tener cuidado de no generalizar el concepto de naturaleza y hablar de ella como si se tratase de algo definido, acabado o determinado.

El tema en torno a la discusión sobre la naturaleza viene desde tiempos ancestrales. Muchos suelen decir sobre alguna cosa o situación particular: “Es por naturaleza…”.

La naturaleza humana es tema de discusión. Todavía no se ha podido dilucidar a ciencia cierta qué es lo natural para el ser humano. Siguiendo a Baruch Spinoza, lo más atinado que puede definir a la naturaleza tiene que ser algo divino. Para él la naturaleza es simplemente Dios.