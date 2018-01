Sos tan desvergonzada, corazón mío, que no eres persona de dos caras siquiera sino de tres.- Hécate, José Adán Castelar, poeta hondureño

Hoy nuestro Bufete Jurídico no abordará algún tema de los que usualmente planteamos en este espacio editorial. No soy versado en temas literarios, de poesía y mucho menos. Me declaro neófito en estos menesteres. Sin embargo, circunstancialmente tuve la oportunidad de que me dedicara don José Adán Castelar dos libros de su autoría. El poeta hondureño murió hace unos días en su patria, la Republica Centroamericana de Honduras.

Leyendo algunas de sus obras, nunca llegué a imaginar que un objeto de tránsito vehicular llamado semáforo inspirara a una persona a tal grado de hacer un poema. En Poemas Opus II, dice Castelar en relación con ese aparato:

Maestro escolar. Jefe puntual. Solitario Freud de las avenidas. Garifo policía del aburrimiento. Cíclope colgado de una rama triste. Constelación del diesel. Guiño de remiso astro fijo. Silencio enmascarado. Clown tirano. Buster Keaton de las estaciones. Julio Cesar, ajustado emperador: los que morirán por ti te saludan.

Baluarte del día. Talismán. Fanal entre un destino y otro y otro. No eres Dios no eres Dios. ¡Lástima! No. No eres Dios, pero pareces.

El poeta Castelar perteneció a la generación literaria hondureña de 1970, escribió no menos de 15 libros y fue premio nacional de literatura “Ramón Rosa” en 2003.

Murió el poeta Castelar, nacido en La Ceiba, Atlántida, hace 76 años, el hombre de letras, capaz de inspirarse en cosas e imágenes insignificantes y coloquiales para muchos. Pero vivirá recreando imaginaciones, sus poemas y poesías quedan grabados en la conciencia individual y colectiva allende de su amada república catracha.