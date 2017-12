Marx, eternamente feminista

El progreso social puede ser medido por la posición social del sexo femenino.- Karl Marx

Quizá uno de los aspectos menos estudiados sobre la obra de Karl Marx es su posición en relación con la equidad de género, fue un adelantado de su tiempo. Veía a la mujer con igual potencial que el hombre; no obstante esta visión, para 1860 no era un tema recurrente como es hoy; al contrario, imperaba la idea de que la mujer era incapaz de participar en cualquier asunto de carácter político. Son pocos quienes reconocen a Marx el carácter de pionero en esta percepción.

En México, se ha dicho mucho sobre el tema de la equidad de género, pero en muchos casos sólo es discursivo. En el terreno de la praxis, ha sido realmente muy poco el avance en esta materia. Muchos dicen impulsar la equidad de género, empero son pocas las mujeres en puestos claves gubernamentales o en participación política con cargos de representación popular. En algunos casos hay simulación.

Tan dañino es el machismo como el feminismo exacerbado. Varios de los defensores y defensoras a ultranza de este movimiento tienden a considerar que quienes no los apoyan son opositores. No visualizan la equidad como un asunto de justa distribución. La equidad de género es igual a justicia, aquilatar ambas posiciones es dar a cada género las mismas posibilidades de desarrollo. No es avasallarse. No es imponerse al otro, como lo quieren hacer algunos grupos feministas.

Sin falsos halagos, soy de los intrépidos, casi irreverentes, que todavía se atreven a utilizar un aforismo marxista en esta época de denostación de su pensamiento. Marx es un creyente de que la realidad es lo que determina nuestra conciencia social. Es la dura realidad la que establece la forma de pensar y no viceversa. Por eso es precursor del materialismo. Para este autor nuestra forma de vivir es la que determina nuestra forma de pensar. En este sentido, lo que realmente constituye la importancia de una situación en particular son los hechos que se dan en esa realidad.

El verdadero compromiso en el tema de la equidad de género es la posición social que guarda la mujer. Es decir, qué importancia real y efectiva le otorga la sociedad a la igualdad de género. Para realmente saber el status de la mujer, es importante responder la interrogante: ¿Cuál es la posición que tiene la mujer y cómo se encuentra ubicada en la sociedad en relación con el género masculino?