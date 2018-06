“Eres mi pasión”, historia de amor y futbol

Por todos lados nos hemos percatado que el Mundial Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina, en los medios de comunicación no hay emisión que no lo recuerde, por la calle no pasan desapercibidas las camisetas de selecciones como México, Brasil, Argentina o Italia. Precisamente bajo esta efervescencia futbolera nos llega “Eres mi pasión”, cinta dirigida por el Pato, Anwar Safa, y que llega a las marquesinas mexicanas en el mejor momento posible.

El filme, que resulta sumamente divertido, sea amante del futbol o no, cumple con la máxima del cine como espectáculo, es decir, nos permite pasar un buen rato, incluso la cinta se convierte en una suerte de psicoanálisis para aquellos que amamos este deporte de las patadas, con situaciones que pudieran parecer absurdas, pero que, téngalo por seguro, en alguna ocasión le han sucedido a más de uno.

El filme narra la historia de Pedro Gallo (Mauricio Isaac), un amante del futbol, aficionado de Cruz Azul, quien, en un arrebato de locura pambolera, decide comprar su boleto para ir al Mundial y seguir a la selección mexicana, situación que le trae el peor problema de su vida con su esposa (Mariana Treviño), quien al ver la cantidad que gastó para esta locura, lo corre de su casa y comienza una especie de amorío con su atractivo vecino (Juan Pablo Medina).

Pedro decide aceptar que tiene un problema psico-emocional y acude a buscar ayuda para poder salir adelante.

Sin duda es una cinta que le permitirá sacar algunas frustraciones a quienes, como yo, hubieran querido protagonizar ese viaje acompañando a la selección mexicana, de seguro muchas sonrisas sí le generará la cinta y el trabajo de los protagonistas y del gran Silverio Palacios le permitirá apreciar los buenos momentos de esta comedia mexicana.

Por otro lado, sirva este espacio para felicitar a los ganadores del 2º Concurso Nacional de Cortometrajes Todas las Personas, Todos los Derechos: Roberto Fiesco, director de “Photomaton”; Zianya López Aramburo, directora de “Nueva Galicia”, y Edgar Vázquez Martínez, director de “Mentira”.

El certamen fue convocado por el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) y el Colectivo [email protected] de la Luna, en el marco del Festival Cultural de la Diversidad Sexual 2018.

