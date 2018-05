El agua en nuestro futuro

Parezco repetitivo, pero cada vez que en una reunión me preguntan qué es lo que más me preocupa, respondo que el agua, tema en el cual he estado involucrado por más de 40 años, especialmente en nuestra problemática en Yucatán; como he comentado, participé en la primera reunión de definición del esquema de desarrollo del sistema para resolver el manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales en Mérida.

Pero el problema del agua es un problema global, ya que estudios a nivel mundial señalan que, de seguir con las condiciones actuales de manejo del líquido vital, en 2025 habría 4 regiones, que alojan 30 países y que equivalen a una población aproximada de 800 millones de habitantes, en los cuales el problema del agua tendrá condiciones críticas. La problemática global del agua está dada por: el cambio climático, la contaminación y las pérdidas de reservas y fuentes de abastecimiento.

De acuerdo con evaluaciones realizadas a nivel global, sólo un 10% de las aguas residuales del mundo son tratadas antes de ser descargadas en otros cuerpos de agua, estimándose que más de 2 millones de toneladas de aguas residuales y otros efluentes son lanzados sin tratamiento hacia las aguas del mundo, que son a su vez fuentes potenciales de abastecimiento. Esta degradación de las aguas por contaminación disminuye su disponibilidad en el planeta.

Según la ONU y la Cruz Roja, se estima que en todo el mundo había a principios de esta década cerca de 900 millones de personas sin acceso a agua potable, fundamental para asegurar la sanidad, la seguridad y la calidad de vida, especialmente de menores y mujeres.

Entre las enfermedades que se propagan por el agua están los padecimientos infecciosos y parasitarios, que en los países desarrollados alcanzan al 8% de su población, mientras que en los países subdesarrollados y del tercer mundo este porcentaje rebasa el 40% de los habitantes.

¿Cómo estamos en Yucatán? Lo cierto es que mucho nos hemos retrasado en hacer frente amplia y permanentemente a este problema que está deteriorando la calidad de nuestro acuífero, a lo que hay que agregar la ineficiente potabilización del agua entubada que se entrega a domicilio y que en muchos casos es una fuente de deterioro de la salud.