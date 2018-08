Reiteradamente ha declarado Claudia Sheinbaum, quien el próximo 5 de diciembre ocupará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que no se pondrá “El Sarape”. Es una forma de decir que no dará continuidad al proyecto de instalación de una planta termovalorizadora de residuos, que en una licitación se adjudicó la compañía francesa Veolia, y que por su diseño ha sido nombrado como aquella prenda tradicional mexicana.

Quizá no le importe a Claudia Sheinbaum, pero, en mi opinión, sería un error muy grande cancelar dicho proyecto, por dos razones principalmente: primero, se trata de una planta de las llamadas WtE o Waste to Energy, que es hoy el método más avanzado, limpio y eficaz del mundo para disponer de los desperdicios, utilizándolos como combustible para recuperar energía en las formas de calor y electricidad, y eso le vendría muy bien a la Ciudad de México, que genera varios miles de toneladas de desperdicios diariamente. En segundo lugar, si ese proyecto resulta exitoso, se constituiría en un magnífico ejemplo y modelo a seguir por otras ciudades mexicanas y de América Latina, ya que sería la primera de su tipo en esta región geográfica, cuando en el resto del mundo ya hay más de 1,500.

¿Qué nos importa a los yucatecos lo que suceda en la CDMX, en qué nos afecta? Pienso que especialmente a los habitantes de Mérida debería interesarnos contar algún día no muy lejano con una planta así. Hace unas semanas, de manera fortuita, al enviar unos desperdicios de mi empresa al relleno sanitario y solicitar factura, me sorprendió ver que la empresa que emite ese documento fiscal es precisamente la francesa Veolia. Quizá dicha empresa halló la forma de hacerse con esta concesión, para estar más cerca de las autoridades meridanas y pronto proponer una planta WtE para nuestra ciudad, ojalá que sí, pensando en el aspecto tecnológico y sanitario que tanto nos hace falta, pero también ojalá que en estas operaciones no exista nada obscuro.

Quienes poseen la más amplia experiencia y la mejor tecnología WtE son los suecos, si alguien se interesa en averiguar un poco más, le recomiendo visitar el sitio https://www.sysav.se/In-English1/ de la empresa Sysav, o también el de la gallega Sogama (Sociedad Gallega de Medio Ambiente) http://www.sogama.gal/es, dos de los mejores ejemplos que en Gestión Integral de Residuos (GIR)

Si se hubiera encontrado alguna irregularidad o acto de corrupción en el otorgamiento de ese contrato a Veolia en la CDMX, se justificaría una cancelación y la reposición del proceso de licitación, pero lo que no debe cuestionarse es la tecnología. Las autoridades meridanas harían bien en contactar y asesorarse con Sysav, Sogama, Veolia o cualquier otra empresa que demuestre liderazgo y experiencia en la GIR.