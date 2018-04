Poeta yucateco, premiado en Estados Unidos

Hace unos días anunció el gobierno de Estados Unidos el despliegue de militares en la frontera con México. Los soldados tienen el objetivo de que ningún migrante cruce a su territorio. Con esto tampoco cruzarán sus necesidades, ganas de trabajar, de esforzarse y de entregar una vida digna a su familia.

En este contexto, un poeta yucateco acaba de recibir un nombramiento que honra el esfuerzo que miles de mexicanos realizan al trasladarse a EU, que ahora vive cierta tensión ante el pensamiento xenófobo de algunos de sus dirigentes.

Manuel Iris fue nombrado ayer miércoles nuevo Poeta Laureado de Cincinnati, ciudad en la que vive desde hace 10 años y en la que es profesor. El nombramiento compromete al escritor peninsular a representar a la ciudad en materia de poesía y a promover la creación artística.

Además, Iris participará en eventos destacados, tales como el discurso de la ciudad y las actividades del Mes de la Poesía, entre otros. Cabe destacar que este es el mayor honor que un poeta puede recibir en Cincinnati.

Hace unos años realicé una entrevista a Iris, cuestionándole sobre el papel del poeta en las sociedades actuales. Él respondió: “El poeta es un ciudadano y como tal tiene participación social. Que un poeta no se manifieste contra la violencia en sus poemas no significa que no lo haga en las calles, en su vida diaria, en su trabajo como maestro, periodista, funcionario, o en su rol de padre, hermano, hijo, vecino, amigo o sencillamente, hombre sensible y pensante, ser humano. No creo que el poeta esté obligado a escribir sobre esos temas, y en cambio creo que todos los humanos estamos éticamente obligados a no ignorarlos, a hacer algo para que esos males dejen de ser tan enormes, tan pesados a la humanidad. Lo que se le pide al poeta son poemas y a los poemas que sean honestos, hablen de lo que hablen... Todo poema es un acto político”.

Nota: Manuel Iris nació en Campeche pero desde pequeño vivió en Yucatán, de ahí que no niegue el gentilicio.