"La selva"

Todo beneficio conlleva una serie de responsabilidades, eso es ley aquí y en China. Sin embargo, no todos parecen apreciar el valor de las responsabilidades y ante esto prefieren desperdiciar el beneficio. El uso del internet como el principal medio de comunicación le ha dado la vuelta a la vida cotidiana y ha provocado una brecha generacional bastante notoria. Para las personas que no crecieron entre teléfonos, monitores y redes sociales, estos medios resultan secundarios y no representan una forma real de vida, por lo menos para la mayoría. Caso contrario con aquellos cuyos primeros juguetes fueron las llamadas “tabletas” y que asocian la diversión con horas de videos de Youtube.

Lo anterior no representaría problema alguno si la tecnología sólo tuviera el objetivo de entretener, pero no es así. Actualmente el internet representa mucho más que un servicio: puede ser la forma de encontrar trabajo, crear relaciones, hacer negocios, involucrarse en problemas, enamorarse… lo que hacemos en la red ya es parte de nuestra vida y no podemos separarlo, y esa quizá sea la parte más delicada del asunto.

Alrededor del mundo existen fuerzas que dominan el internet para conseguir fines delictivos. Recordemos el asunto del terrorismo y su propagación digital, los robos virtuales, extorsiones, trata de personas y una lista interminable de situaciones que forman parte del “lado oscuro” del desarrollo tecnológico. Incluso las cifras crecientes de depresión en los jóvenes están asociadas al constante uso de las redes sociales. Lo único que queda es aprender a utilizar todo esto a favor y no en contra.

Al final de cuentas, tal y como lo afirmó el escritor Isaac Asimov en su texto de 1964 “Visit to the World’s Fair of 2014” (New York Times): “Los hombres continuaremos retirándonos de la naturaleza con el fin de crear un entorno que nos venga mejor”. Quizá la tecnología representa la naturaleza de las nuevas generaciones, aunque es claro que todavía no aprendemos a dominarla. Vivimos en una selva.