Hoy, más que nunca, se debe ser uno mismo

Las diferencias de costumbres y de idiomas no son nada si nuestros objetivos son idénticos y nuestros corazones están abiertos.- Harry Potter y el cáliz de fuego, J.K Rowling

En casi todos los lugares del mundo hay estatuas, monumentos o algo que sirve para honrar a aquellos que han perdido la vida en grandes hazañas.

El United States Holocaust Memorial Museum honra a todos los judíos que fueron asesinados por los nazis durante el Holocausto. A lo largo de todo el edificio se escuchan susurros de indignación y voces quebradas tratando de entender el porqué de las cosas.

En él se exhibe un espacio donde se guardan miles de zapatos que pertenecieron a aquellas personas; al verlos, un silencio que parece que nunca va a romperse llena la sala. Es ahí cuando finalmente entendemos que ellos no son solo cifras y nombres, es cuando entendemos que fueron personas, que rieron y que tenían una historia, justo como nosotros.

Se puede escuchar a la gente preguntándose cómo alguien pudo ser tan cruel, cómo alguien pudo matar a tanta gente solamente para acabar con “la inferioridad racial”, cuando es claro que este término nunca existió y nunca lo hará.

Sin embargo, está de más decir que esa historia se ha repetido una y otra vez. Por alguna vez existieron mesas separadas, como si no todos fuesen merecedores de comer en el mismo sitio; por eso ahora muchas personas duermen en jaulas, sin otro delito más que haber deseado una mejor vida.

Sin embargo, a pesar de que la historia y las noticias están inundadas de esos acontecimientos, no he podido dejar de pensar que hay más gente haciendo buenas acciones, teniendo buenos deseos, gente que, por sobre todas las cosas, trabaja por el bien del mundo y no por el de sí misma.

Digo todo esto porque me he topado con gente que reparte comida a los que más lo necesitan, gente que decide salvar animales sin hogar y otras que ayudan a niños a cumplir sus sueños, que han tratado de cambiar al mundo con palabras, gente que da más de lo que posee porque desea con ansias ver una sonrisa en aquel que no tiene nada, gente que desea que no haya muros que nos separen, para que así todos podamos cumplir nuestros sueños, me he encontrado con gente que me hace creer que, después de todo, un mundo mejor sí es posible.