Ayer tuve la oportunidad de encontrar a un amigo después de siete años y me encanta saber que podemos retomar la conversación donde quedó, como si las miles de cosas que nos sucedieron en todos esos días no hicieran la diferencia. Conservar a los amigos no es fácil y es una de las muchas cosas que admiro de mi papá, un ser humano que se distingue como extraordinario porque siempre tiene ganas de ayudar al otro en cualquier circunstancia, le sobra energía para siempre estar ocupado y tiene esa capacidad para atesorar a sus amigos a través de los años. Ir con él por la calle, cualquiera que sea el caso, es tener la advertencia de que saludará por los menos a cinco personas y aunque tengo el privilegio de saber de muchos de ellos, todavía me sorprendo.

Pero esa es una característica que acompaña también a Martiniano Alcocer, quien alrededor de esta sección El poder de la pluma arropa a un grupo de especialistas (siempre lo digo) que comparten su conocimiento así como su experiencia. Hombres y mujeres –afortunadamente- de todas las edades, de muy distintas procedencias que escriben y también conversan en el programa de televisión de los tópicos que conocen.

No he tenido la oportunidad de charlar en vivo con todos, pero hay algunos a los que frecuento más, que me han enseñado mucho. De ecología, economía, tradición, costumbres, historia, derechos humanos, análisis, millennials, política, educación, vialidad, urbanismo, en fin. La lista afortunadamente es larga, me encanta que así sea. Y en ellos he encontrado, además, maravillosos amigos a los cuales espero conservar para siempre.

Mientras, yo aprovecho que es lunes, que ayer fue Día del Padre, para felicitar a todos esos hombres que saben aportar a la vida de sus hijos y se hacen personas queridas. Papá te amo. Gracias por estar. ¡Qué sea feliz!