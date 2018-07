Un mundo mejor

Con los avances de la tecnología hemos logrado que nuestra vida cotidiana esté rodeada de diversas comodidades que a veces ni siquiera notamos. La mayoría de ellas, al utilizarlas, dejan una huella en la ecología de nuestro planeta. A esta huella la conocemos como huella de carbono y determina qué tanto dañamos al medio ambiente con nuestras actividades diarias, qué tanto dióxido de carbono liberamos al vivir.

Muchas de estas actividades podríamos anularlas o disminuirlas pero otras ya nos es impensable la vida sin ellas, por lo que lo que debemos de hacer es contrarrestar esta huella, borrándola con ciertas actividades que pueden disminuir el daño que nuestro paso deja en el planeta.

En nuestra sociedad consumista es casi imposible no generar basura, todos los productos que compramos vienen en hermosos y aparatosos empaques cuya vida útil es de pocos minutos. Una vez que desempacamos nos damos cuenta de cuánta basura rodea los productos que consumimos. Lo primero que podemos hacer es elegir productos cuyas presentaciones sean mas ecológicas o reciclables, empresas que han sacrificado el beneficio de los empaques vistosos y prefieren envolver con lo justo. Si los productos que queremos consumir tienen empaques de plástico o de papel debemos separar los desechos para que no se conviertan en basura. No utilizar en lo posible bolsas de plástico ni popotes. Disminuir el uso de platos y vasos desechables.

Si nuestras vacaciones son en la playa, pues seguramente modificaremos el entorno con nuestra presencia, pero podemos ser respetuosos, por ejemplo, si están señalados los lugares de anidación de tortugas o siguiendo los señalamientos de no conducir vehículos en la playa, y al irnos podemos recoger la basura que está a nuestro alrededor, aunque nosotros no la hayamos generado, y tirarla en su lugar, para que no siga dañando al medio ambiente y a los animales que viven en el mar y que ven invadido su hábitat por nuestros desperdicios.

El uso del automóvil es una de las cosas que nos es impensable dejar de utilizar, pero sí podemos disminuirlo haciendo ronda o compartiendo el coche en viajes con conocidos que tengan rutas similares. Esto ocasiona a veces pequeños retrasos o molestias pero disminuir el uso del automóvil es una de las metas que como comunidad debemos de perseguir. Asimismo, exigir mejor transporte público, más eficiente y en mejor estado para que disminuyan sus emisiones de bióxido de carbono. Sacar más seguido nuestras bicicletas y hacer nuestras pequeñas vueltas en ellas, esto nos ayudará a alejarnos del sedentarismo, mejorando nuestra salud y bajando el uso de nuestros coches.

Qué mejor momento para sembrar árboles que en las vacaciones, tenemos el tiempo y es una gran actividad para realizar en familia. No solo sembrarlos sino acompañarlos con riego y cuidados en sus primeros días garantizando su supervivencia. Las escarpas de nuestra comunidad necesitan arboles frondosos que nos proporcionen sombra. Los árboles tardan en crecer pero algún día gozaremos de su sombra si los sembramos hoy, esto hace conciencia en nuestras familias de la importancia de cuidar los árboles que ya tenemos y de regresar al medio ambiente un poco de lo que recibimos. Tenemos que pensar en el futuro y empezar a sembrar hoy la sombra en la que nuestros nietos caminarán mañana.

A veces el ritmo de nuestra vida no nos permite dedicarle tiempo a estas actividades, pero hay muchas asociaciones que se dedican a cubrir nuestra huella de carbono y que pueden hacer el trabajo por nosotros, por ejemplo KananKab (kanankab.org.mx), tiene como objetivo la recuperación y mejoramiento de áreas verdes. Además de tener programas para incrementar la conciencia ambiental en nuestros niños y jóvenes. A través de un donativo podemos garantizar cubrir nuestra huella de carbono y estar trabajando por un mundo mejor sin tener que dejar nuestras comodidades y actividades diarias. Aportemos, reciclemos, reutilicemos, sembremos, limpiemos y hagamos de nuestro mundo un lugar mejor.