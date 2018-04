“Viva la Gente“ es mucho más que un movimiento musical, hoy llegan a Mérida y traen consigo mucho más que un grupo de jóvenes que cantan canciones llenas de esperanza y buenos deseos.

“Viva la Gente” es una organización que nació en 1965 y que la mayoría de los que vivimos esa época identificamos por su canción principal que lleva el mismo nombre. A través de los años han creado un movimiento que permite que jóvenes entre 18 y 29 años recorran el mundo conociendo diferentes costumbres y formas de vivir. Estos jóvenes no solo lo hacen cantando sino también realizando acciones de voluntariado y conviviendo con familias de diferentes lugares.

Esto no solo los enriquece a ellos sino también da la oportunidad a la comunidad que los recibe de conocer sus experiencias y convivir con jóvenes de todas partes que tienen la aspiración de lograr un mundo diferente y más humano.

La globalización es mucho más que lograr un comercio y consumo a través de todo el mundo. Este movimiento se preocupa de enseñar cómo todos somos diferentes y sin embargo podemos respetarnos y convivir de forma pacífica y enriquecedora, aceptándonos unos a otros y aprendiendo de nuestras diferencias.

La posibilidad de conocer amigos de todo el mundo, no solo a través de las plataformas digitales sino en carne y hueso, conocer sus experiencias, sus hábitos, sus sueños, trabajar juntos y además llevar alegría y esperanza por todo el mundo, es una gran experiencia que debemos apoyar y compartir.

En esta ocasión, los beneficios de las funciones serán para los clubes Rotarios Mérida Itzaes y Mérida Montejo, que realizan diferentes labores de ayuda a la comunidad y a los más necesitados.

Cien participantes de veinte países diferentes realizarán del 16 al 23 de abril diversas labores de ayuda en comunidades de Yucatán, buscando llevar una imagen de un mundo más esperanzador, confiable y pacífico. En la realidad que vive el mundo de hoy, con las noticias que se reciben mundialmente, día a día, ver a un grupo de jóvenes tratar de hacer las cosas de forma diferente trae alegría a nuestras vidas.

El sábado 21 de abril, en el Parque del Centenario, este grupo dará una función gratuita para poder compartir con todos esta visión diferente del mundo y de los jóvenes. De repente creemos que la juventud de hoy está perdida y no tiene sentido, son “milenials” y así los catalogamos, creemos que esta palabra los define, y no es cierto, ellos son diferentes , diversos y enriquecedores. Creemos que nada los mueve ni les interesa, y de pronto llega un grupo de jóvenes que nos demuestran lo contrario. Que pueden involucrase y ayudar a la comunidad, que sí hay esperanza, que sí les importa y que sí los mueve la necesidad, que son capaces de colaborar y de ayudar, de escuchar y de apoyar. Toda una juventud que es diferente a lo que se dice de ella y que se ve representada en una gran parte por estos jóvenes, pero que si abrimos bien los ojos, viven a nuestro alrededor y son parte de nuestra comunidad. Porque no todos los jóvenes son como los pintan los noticieros y las notas de Facebook, porque hay muchos jóvenes diferentes que trabajan a favor de la comunidad, que se preocupan por quienes más lo necesitan y que quieren un mundo mejor y están dispuestos a trabajar por él.

“Viva la Gente” y muchos jóvenes de nuestro país nos demuestran que podemos tener esperanza, que no todo está perdido, que aunque las noticias resaltan la violencia, la guerra, la corrupción y la pobreza, también hay otras cosas que debemos de empezar a valorar y a agradecer; también hay amor, trabajo comunitario, apoyo a los más necesitados y compasión. Todo esto nos rodea y caracteriza a muchos de nuestros jóvenes que merecen ser mencionados y reconocidos. Veamos la esperanza que brilla en su mirada, las ganas de ayudar, y demos una mano a esfuerzos que se están realizando en este sentido, en involucrar a nuestros jóvenes con la comunidad e ir paso a paso logrando un mundo mejor.