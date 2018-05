Una babel saludable

Este fin de semana tuve la oportunidad de asistir al mercado orgánico que está a un costado de lo que alguna vez fue el cine Colón. Me encantó el colorido de los puestos, la variedad de los productos que ofrecen y la pluralidad de personas que ahí asisten. Me sentí en otro país, ya que la conversación dominante era en inglés y pensé en las tribus o culturas suburbanas.

Una de sus definiciones dice que se usa para describir a un grupo de personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia de la cultura dominante de la que forman parte.

Otros estudios aseguran que las tribus urbanas se desarrollan como un símbolo de rebeldía juvenil. Este no es el caso, ya que fomentan la agrupación alrededor de la variedad de consumo orgánico. En consecuencia, no creo que busquen más allá de tener alimentos sin químicos con otros sabores.

Seguramente estos consumidores rechazan patrones vigentes, pero disfrutan la forma diferente de consumo y me parece genial. Mi papá me decía: son raros los que aquí compran. Y me encanta saber que Mérida acoge a una infinidad de nativos de todas partes del mundo, a quienes tenemos que cuidar y abrirles la puerta, pero sin perder la tranquilidad y seguridad que nos caracteriza y no sé cómo sucederá eso. Prometo investigarlo.

Lo que les quería contar es que ahí venden desde chile x’katik, que me recordó los colores de la niñez, hasta pescado fresco, al ritmo de una banda de tres jóvenes que amenizan las mañanas sabatinas de esa hermosa zona de la ciudad que tanto disfruto. Puedes conseguir todo tipo de productos orgánicos y un delicioso café.

Yo mejor aprovecho que es lunes, que también pertenezco a una tribu, para buscar compañía que disfrute las bebidas calientes y el buen comer. ¡Que sea feliz!