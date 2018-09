Mis buenas personas

Esta semana tuve la oportunidad de escuchar a amigos queridos en diferentes momentos de la vida agradecer la existencia de otros en sus historias personales, así como explicar momentos especiales que les habían permitido su realización y la oportunidad de tener el camino que finalmente habían elegido. Fue muy emocionante.

Me parece que no siempre valoramos la importancia de los equipos de trabajo, amigos y familia con quienes nos encontramos en el camino y creamos odios inútiles por los que hicieron algo que nos dejó un destino diferente, sin pensar que esas intervenciones que a lo mejor sentimos diabólicas nos llevaron a mejores posiciones.

Recordé incluso la historia propia, donde una persona desagradable, y en ese momento más poderosa que yo, provocó que renunciara a un trabajo que no me gustaba y que, para mi buena suerte, me llevó a otro país a vivir por un tiempo corto pero muy feliz.

Ahí aprendí que el México que me gusta está lleno de personas que tienen algo que aportar todos los días, dispuestos a crear o concretar las ideas que se les ocurren para el bienestar, felicidad o tranquilidad de otros, ya sea en el tema de la salud, de la economía o cualquier otro que quieras pensar.

El país donde vivo tiene habitantes serviciales que hacen el trabajo para el que los contratan con buena actitud, aunque seguramente pensando en la posibilidad de recibir, además de su salario, una propina, pero sin dañar a nadie.

El territorio donde trabajo permite aumentar nuestras posibilidades de éxito, siempre y cuando entendamos que debemos ser productivos.

Al final la vida se acabará cuando se tenga que terminar, pero si, además de hacer las cosas que te hacen feliz, las haces con ganas, el resultado será la ventaja de disfrutar todos los días.

Yo aprovecho que es lunes para comenzar a planear la siguiente temporada. Se acerca el otoño. ¡Qué sea feliz!.