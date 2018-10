Hace unos días el Instituto Politécnico Nacional declaró por única ocasión como inhábil este martes 2 de octubre, para recordar a quienes participaron en el movimiento estudiantil de 1968 en México. Además, se izará la bandera nacional a media asta para conmemorar el aniversario número 50 del hecho y en la Cámara de Diputados habrá una sesión solemne para la develación de la inscripción de la fecha en el muro de honor del recinto legislativo en letras de oro: esa protesta de estudiantes que los llevó a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde darían a conocer un pliego petitorio al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, en horas de la tarde, militares y policías realizaron disparos, cateos y detenciones ilegales. A pesar de los muertos, desaparecidos y encarcelados fue hasta 2006 cuando un magistrado federal emitió una resolución en la que se responsabilizó a Luis Echeverría de la matanza de Tlatelolco que tuvo como objetivo destruir al Consejo Nacional de Huelga.

A lo largo, por lo menos, de 35 años, he escuchado con conciencia la frase 2 de octubre no se olvida, cada que me preguntan la fecha de nacimiento, por lo que se me volvió una obsesión investigar sobre lo ocurrido.

Leí todo lo que tuve a mi alcance, pero mi mayor satisfacción de saber llegó con los relatos de quienes ahí estuvieron, de una u otra parte. Incluso encontré un tío que me explicó cómo lo vivió él mientras estudiaba la preparatoria y su hermano que estaba en el colegio militar.

Hoy hay muchas otras historias en este y otros países que se han quedado en el olvido, de personas que se hicieron héroes por pedir justicia, que desaparecieron por exigir sus derechos, que se quedaron en la batalla por pedir paz.

Yo aprovecho que es lunes, que ya comenzó octubre, para buscar a otros con quienes recordar a todos esos personajes que nos dieron libertad. ¡Qué sea feliz!