Por Raúl Niño

El 23 de junio se llevará a cabo en el Tinglado de Nani Namú y Mactá un evento solidario para Raúl Niño. Con un elenco encabezado por importantes actores del teatro regional: Nani Namú, Yenny Puga “Xpolita”, Ángel Velázquez “Tauch”, Mactá, Ruperta, La bruja Cuchi Cuchi, Johnny Cantarell, Cocotazo, Cara de Pek & Bartolo, El Box, Las Puruxonas, X Pet y El Mex. Desde hace un rato, nuestro querido Raúl Niño ha estado enfermo, de esa enfermedad que ha cobrado tantas vidas, que nos ha dado tantos golpes bajos y aún no tiene cura. Después de una cirugía realizada hace algunos años, todo parecía ir bien, pero hace unos meses mi querido amigo recibió un golpe bajo: la enfermedad había regresado a su cuerpo. Cuando le comenté mi deseo de escribir esta nota, le dije que sería discreta respecto a ello, me agradeció, pero días después recibí un mensaje: “Ya lo pensé bien, puedes decir lo que tengo, no tengo por qué ocultarlo. Tengo cáncer”. Así es mi amigo Raúl, un valiente que siempre toma las cosas de frente, que siempre está ahí con toda su pasión y su amor aun en los tiempos sombríos. Cuando me dio la noticia, no pude evitar llorar, dolerme por él y por tantos amigos perdidos bajo ese doloroso mal. Pero a Raúl lo escucho sabio, fuerte, positivo y muy consciente de que sus verdaderos amigos están aquí para brindarle un abrazo solidario que decidieron llamar “evento”.

Todo lo recaudado en dicho evento servirá para pagar su operación. Como el lector bien sabe, los artistas no tenemos Seguro Social, dependemos de las contrataciones y ante una enfermedad grave, lo único que tenemos es la bondad de los amigos y el cariño del público, público al que Raúl Niño ha dedicado su vida. Raúl Niño es un actor versátil, que en los últimos años ha despuntado con su personaje “Salma Salomé”, una mestiza elegante y pícara. Raúl agradece a sus amigos y se manifiesta conmovido por el apoyo que de ellos recibe. La bondad en los tiempos difíciles es reconocer quiénes son los amigos que están ahí, con su abrazo y su cariño. Quiénes ponen el granito de arena que construye el mar de la solidaridad y el afecto. Y si algo hay que reconocer en los artistas yucatecos es que para eso se pintan solos y siempre son generosos con quien los necesita. Les invito a colaborar, a ser solidarios y a demostrar que el público ama, que el público no olvida. Reservaciones al 9992236118 y 9991341845.